W najbliższą sobotę Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie zbieranie wniosków na nowy okres świadczeniowy. Co się zmieni? Do kiedy złożyć wniosek, by zachować ciągłość wypłat? A co z wyprawką szkolną?

Od 1 lutego 2025 r. ZUS rozpocznie zbieranie wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Obecny okres świadczeniowy zakończy się 31 maja 2025 r.

800 plus: Dla kogo?

Obecnie świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko o ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie to może pobierać matka, ojciec lub opiekunowie niepełnoletniego dziecka. Wystąpić o nie mogą także opiekunowie prawni dziecka., rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz dyrektorzy domów pomocy społecznej. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu.

800 plus: Co się zmieni?

Przy najbliższym składaniu wniosków, obywatele Ukrainy będą musieli spełnić jeden dodatkowy warunek, który wcześniej nie był od nich wymagany. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw z 15 maja 2024 r., obywatelowi Ukrainy, przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny (na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), przysługuje świadczenie 800 plus pod warunkiem realizowania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Realizacja tego obowiązku ma być potwierdzana w wyniku weryfikacji. Dla przypomnienia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

Więcej nt. tego jak będzie wyglądała weryfikacja oraz od kiedy rozpoczną się kontrole można przeczytać w artykule: Dodatkowa kontrola świadczenia 800 plus. Kto będzie jej podlegał? Od kiedy?

Warto także mieć na uwadze to, że 17 stycznia 2025 r. kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski podczas spotkania z mieszkańcami Puńska (woj. Podlaskie) zaproponował, by, świadczenia takie jak 800 plus, należały się Ukraińcom tylko wtedy, gdy będą oni mieszkać w Polsce i płacić w Polsce podatki. A w poniedziałek, 20 stycznia grupa posłów PiS złożyła projekt zakładający wprowadzenie dwóch dodatkowych warunków, które będą musieli spełniać obywatele Ukrainy, by otrzymywać 800 plus. Więcej informacji nt. projektu można znaleźć w artykule: 800 plus po spełnieniu dodatkowych warunków? Projekt nowelizacji ustawy już w Sejmie [PROJEKT]

800 plus: Kiedy złożyć wniosek, by zachować ciągłość wypłat?

Jak już wcześniej zostało wspomniane, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 lutego 2025 r. rozpocznie przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku między 1 lutego a 30 czerwca 2025 r. będzie oznaczało, że ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie za nowy okres świadczeniowy. Jednak nie w każdym przypadku będzie zachowana miesięczna ciągłość wypłat. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o 800 plus należy złożyć do 30 kwietnia 2025 r. Wtedy też ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2025 r. Złożenie wniosku od 1 maja do 31 maja 2025 r. skutkować będzie rozpatrzeniem wniosku i wypłatą świadczenia z wyrównaniem za czerwiec, ale w terminie do 31 lipca 2024 r. Złożenie wniosku do 30 czerwca 2025 r. (ostatni termin na otrzymanie wypłaty z wyrównaniem od 1 czerwca 2025 r.) skutkować będzie rozpatrzeniem wniosku i wypłatą świadczenia z wyrównaniem do 31 sierpnia 2025 r. Należy jednak mieć na uwadze, że okres świadczeniowy rozpoczyna się już 1 czerwca 2025 r., więc nie warto czekać do ostatniej chwili. Nowy okres świadczeniowy będzie trwał od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r.

W przypadku dzieci nowo narodzonych – wniosek można złożyć w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Wtedy też otrzyma się świadczenie od dnia urodzenia dziecka. Tak samo jest w przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej.

800 zł: Który wniosek złożyć?

Matka lub ojciec dziecka powinni złożyć do ZUS wniosek SW-R. Osoba sprawująca pieczę nad dzieckiem lub będąca opiekunem faktycznym lub prawnym dziecka powinna złożyć do ZUS wniosek SW-O. Dyrektorzy placówek: opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, lub domu pomocy społecznej powinni złożyć do ZUS wniosek SW-D. Warto pamiętać, że wnioski o świadczenie wychowawcze należy składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną np. poprzez PUE ZUS. Rodzice dziecka mogą złożyć wniosek o 800 plus także poprzez aplikację mZUS, portal Emp@tia oraz poprzez bankowość elektroniczną. Warto pamiętać, że świadczenie wypłacane jest w formie bezgotówkowej. Oznacza to, że będzie ono wypłacane co miesiąc na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

400 zł na dziecko

400 zł na dziecko jest połączeniem dwóch świadczeń: 300 zł z programu "Dobry start" oraz 100 zł dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Dodatkowe fundusze przeznaczone są na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem wyprawki szkolnej. Części osób będzie przysługiwało tylko 300 zł. Szczegółowe omówienie obu programów znaleźć można w artykule: 400 zł na ucznia w wieku do 24 lat. Do kiedy wniosek w 2025 r.?

300 zł na dziecko

Świadczenie z programu "Dobry start" przysługuje raz w roku na dziecko (ucznia) uczące się w wieku do ukończenia przez nie 20 roku życia, lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia przez nie 24 roku życia. ZUS rozpocznie zbieranie wniosków o świadczenie z programu "Dobry start" 1 lipca 2025 r. Wnioski będzie można składać do 30 listopada 2025 r. Wnioski, tak jak w przypadku świadczenia wychowawczego, będzie można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną. Będzie można je składać poprzez: PUE ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia lub poprzez bankowość elektroniczną.

100 zł na dziecko

Osoby pobierające zasiłek rodzinny mogą wystąpić m.in. o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Zarówno dodatek jak i zasiłek przysługują na dzieci w wieku do 18 r.ż., a w przypadku gdy kontynuują naukę, do ukończenia 21 lat. Na dzieci kontynuujące naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, dodatek ten przysługuje do 24 r.ż. Dodatek ten w przeciwieństwie do świadczenia z programu "Dobry start" przysługuje także na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek o wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym osoba, na którą przysługuje ten dodatek, rozpoczęła rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne.