Zasiłek opiekuńczy z ZUS 2025 r. i 2026 r. Kto może wystąpić o zasiłek opiekuńczy? Przez ile dni można pobierać zasiłek opiekuńczy? Na kogo można pobierać zasiłek opiekuńczy? Jaka jest wysokość zasiłku opiekuńczego?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z zasiłku opiekuńczego może skorzystać osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym ZUS. Przysługuje on w przypadku, gdy jest się:

pracownikiem,

członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,

duchownym.

Przysługuje także w przypadku wykonywania:

pracy nakładczej,

pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy- zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracy z osobą, która wykonuje taką umowę, lub pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, np. niania,

odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania

Zasiłek opiekuńczy przysługuje także przy prowadzeniu pozarolniczej działalności lub współpracy z osobą, która prowadzi taką działalność oraz w przypadku odbywania służby zastępczej.

Zasiłek opiekuńczy z ZUS 2025 r. i 2026 r.: na kogo można wziąć

Zasiłek opiekuńczy przysługuje zwolnionemu od wykonywania pracy w przypadku z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku: nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem, porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki, pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne; dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat (dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) w przypadku porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki, pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne; chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat innym chorym członkiem rodziny (za członków rodziny uważa się: małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki)

Zasiłek opiekuńczy z ZUS 2025 r. i 2026 r.: wniosek

Przy składaniu wniosku o zasiłek opiekuńczy, należy zwrócić uwagę na to, na kogo będzie on pobierany. W przypadku, gdy dana osoba będzie sprawowała opiekę nad chorym członkiem rodziny, należy złożyć wniosek Z-15B. Jeżeli zaś będzie sprawowała opiekę nad dzieckiem, w tym zdrowym dzieckiem do lat 8, chorym dzieckiem ( w tym również pełnoletnim dzieckiem), dzieckiem niepełnosprawnym do 18 r.ż., należy wypełnić wniosek Z-15A. Ten sam wniosek wypełnia się w przypadku ubiegania się o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego spowodowanego sprawowaniem opieki nad dzieckiem nowo narodzonym w okresie do 8 tygodni po porodzie, jeżeli ubezpieczona matka dziecka przebywa w szpitalu/ porzuciła dziecko/ posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji/ niepełnosprawności w stopniu znacznym. Należy pamiętać, że przy ubieganiu się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku poniżej lat 8 w związku z nieprzewidzianym zamknięciem placówki do której uczęszcza (żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły, choroby opiekuna dziennego lub niani, z którą rodzina mają zawartą umowę uaktywniającą – należy także złożyć oświadczenie. Oświadczenie ZAS-36 można znaleźć na stronie ZUS. W przypadku ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć oświadczenie ZDO.

Zasiłek opiekuńczy z ZUS 2025 r. i 2026 r.: ile dni

Zasiłek opiekuńczy ma jednak swój limit. Wszystko zależy od tego, na kogo wykorzystywane są dane dni opieki.

Przysługuje w wymiarze 60 dni w roku kalendarzowym w przypadku, gdy opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku

w roku kalendarzowym w przypadku, gdy opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku Przysługuje w wymiarze 30 dni w roku kalendarzowym w przypadku, gdy opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 r.ż. oraz nad dzieckiem niepełnosprawnym w wieku miedzy 8 a 18 lat, w przypadku, gdy w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, nie mogą oni opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.

w roku kalendarzowym w przypadku, gdy opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 r.ż. oraz nad dzieckiem niepełnosprawnym w wieku miedzy 8 a 18 lat, w przypadku, gdy w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, nie mogą oni opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym. Przysługuje w wymiarze 14 dni w roku kalendarzowym w przypadku, gdy opieka jest sprawowana nad innymi chorymi członkami rodziny. Dla przypomnienia, za członków rodziny uważa się: małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Wysokość zasiłku opiekuńczego

Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Zasiłek ten wypłacany jest za każdy dzień sprawowania opieki. Oznacza to, że dni ustawowo wolne od pracy także są do tego wliczane.

Zasiłek opiekuńczy z ZUS 2025 r. i 2026 r.: kto wypłaca

Pracodawca wypłaca zasiłek opiekuńczy w przypadku, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób. Wtedy też to na pracodawcy spoczywa ciężar ustalenia prawa do zasiłku, obliczenia jego wysokości oraz dokonania wypłaty. W przypadku zatrudniania poniżej 20 osób, prawo do zasiłku ustala i wypłaca ZUS. ZUS ustala prawo do zasiłku i wypłaca także zasiłek opiekuńczy ubezpieczonym prowadzącym działalność pozarolniczą i osobom z nimi współpracującym, ubezpieczonym będącym duchownymi, osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia oraz ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.