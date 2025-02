Rekrutacja do przedszkoli 2025/2026. Kiedy składać wniosek?

Niebawem ruszy nabór wniosków do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2025/2026. Warto sprawdzić w swoim mieście kiedy rozpoczyna się rekrutacja, żeby nie przegapić terminu.

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli 2025/2026?

Co roku placówki przeprowadzają rekrutacje na wolne miejsca w kolejnym roku szkolnym. Najczęściej rodzice przedszkolaków składają wnioski pod koniec lutego i w marcu. W każdej gminie rekrutacja przeprowadzana jest w innym terminie.

REKLAMA

Przykład Przykładowo, w Warszawie rekrutacja rozpocznie się 4 marca 2025 r. o godz. 13:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu. W Krakowie nabór do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 3 marca 2025 r., w tym dniu zostanie też uruchomiony elektroniczny system rekrutacji. We Wrocławiu rekrutacja do przedszkoli wystartuje 20 marca 2025 r. o godzinie 12:00., a w Gdańsku rekrutacja internetowa będzie możliwa od 10 marca od godz. 12.00. W Białymstoku będzie można składać wnioski od 10 marca 2025 r.

REKLAMA

Warto też sprawdzić w swojej gminie wymaganą formę składania dokumentów. Często gminy umożliwiają wnoszenie wniosków online (podpisanych profilem zaufanym), wniosków wydrukowanych w systemie lub papierowych dostarczonych później do wybranego przedszkola.

Rodzice przedszkolaków już uczęszczających do placówek publicznych nieco wcześniej, bo w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak przebiega rekrutacja do przedszkola 2025/2026? Najważniejsze zasady

Z wychowania przedszkolnego korzystają dzieci w wieku 3–6 lat. Na rok szkolny 2025/2026 będą zatem przyjmowane dzieci z roczników 2022-2019. Wyjątkowo dziecko może zacząć chodzić do przedszkola, gdy ma 2,5 roku (rocznik 2023). W takiej sytuacji jednak o przyjęciu decyduje dyrektor przedszkola.

Sześciolatki (dzieci urodzone w 2019 r.) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Pięcio-, cztero- i trzylatki mogą korzystać z wychowania przedszkolnego. Jeżeli takie dziecko nie zostanie przejęte w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, to gmina zapewni mu miejsce w innym. We wniosku rodzice określają kolejność wybranych publicznych przedszkoli: od najbardziej do najmniej preferowanych.

Ważne Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z przepisami Prawa oświatowego. Termin ten jest inny w przypadku nowopowstałych placówek.

Rekrutacja do przedszkola 2025/2026. Kryteria ustawowe i szczegółowe (np. dochodowe)

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Stanowią o tym przepisy Prawa oświatowego.

Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, to na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria (tzw. ustawowe):

wielodzietność rodziny kandydata;

niepełnosprawność kandydata;

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

Na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę szczegółowe kryteria ustalone przez dany samorząd. Może to być np. kryterium dochodu, określone w stosunku procentowym do progu dochodowego dla świadczeń rodzinnych. Aktualnie jest to kwota 674 zł (dochód na osobę w rodzinie dziecka). W każdej gminie szczegółowe kryteria mogą być inne, podobnie jak liczba punktów za ich spełnienie. Zgodnie z przepisami, organ stanowiący określa nie więcej niż 6 takich dodatkowych kryteriów i mogą mieć one różną wartość.

Rekrutacja do przedszkola 2025/2026. Jak się odwołać? [WZORY PISM]

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola rozpatruje komisja rekrutacyjna. Od jej decyzji można się odwołać, wcześniej składając wniosek o uzasadnienie takiej decyzji. W tym czasie rodzic może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

Szczegółowe informacje oraz wzory takich pism znajdują się w artykułach:

Wzór wniosku o uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola >>>

Jak napisać odwołanie do przedszkola (wzór) >>>

Polecamy: Podstawa wymiaru zasiłków chorobowych. Zasady ustalania