REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Dziecko i finanse » Karta Dużej Rodziny 2026. Po zmianach więcej praw i przywilejów

Karta Dużej Rodziny 2026. Po zmianach więcej praw i przywilejów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 grudnia 2025, 12:46
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Co daje Karta Dużej Rodziny?
Co daje Karta Dużej Rodziny?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Karta Dużej Rodziny to nie tylko zniżki w sklepach. Rodziny posiadające tan ważny dokument mogą przedstawić go również w urzędzie. Co daje karta w 2025 i 2026 roku? O jakich ważnych zmianach warto pamiętać?

rozwiń >

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny umożliwia dostęp do towarów, usług i innych form działalności na zasadach korzystniejszych od ogólnie obowiązujących. Istnieje wiele partnerów programu np. sklepy, ośrodki sportowe, przedsiębiorstwa usługowe, które honorując kartę dają jej posiadaczom określone zniżki.

REKLAMA

REKLAMA

Jakie zniżki z Kartą Dużej Rodziny? [Przykłady]

Rodzice i małżonkowie rodziców posiadających KDR mogą korzystać ze zniżki na przejazdy kolejowe (37% na bilety jednorazowe, 49% na bilety miesięczne). Karta daje ulgę na opłatę za paszport (50% w przypadku rodziców i 75% dla dzieci).

To, jakie zniżki oferują prywatni partnerzy, zależy od indywidualnych warunków. W tym momencie z popularnych sieci można wymienić sklepy takie jak: Kaufland, Spar, Lidl, Deichmann, CCC. To tylko przykładowi partnerzy. Warto sprawdzać czy w sklepie nie widnieje znak „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Karta Dużej Rodziny. Nowe prawa dla rodzin wielodzietnych

W czerwcu 2025 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy o rynku pacy i służbach zatrudnienia. Na mocy tych przepisów duże rodziny zyskały więcej praw również w urzędach pracy.

REKLAMA

To właśnie osoby bezrobotne posiadające Kartę Dużej Rodziny mają pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w formach pomocy obok m.in. osób z niepełnosprawnościami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ponadto, gdy osoba posiadająca Kartę Dużej Rodziny ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, to przysługuje on dłużej. Co do zasady okres pobierania zasiłku do bezrobotnych wynosi 180 dni. W przypadku jednak osób bezrobotnych z rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej rodziny zasiłek dla bezrobotnych można pobierać przez 365 dni.

Kto może otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Zgodnie z przepisami, prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej. Chodzi tu o rodzinę, w której rodzic bądź rodzice albo małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

• rodzic (rodzice);

• małżonek rodzica;

• dziecko.

Ważne

Dziecko może posiadać KDR, jeżeli w dniu składania wniosku co najmniej troje dzieci w wielodzietnej rodzinie spełnia wymagane kryterium wieku.

Karta Dużej Rodziny przysługuje bowiem dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia. Gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej to karta przysługuje do 25. roku życia. Dziecko z orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności może korzystać z karty bez ograniczeń wiekowych.

Karta Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej – w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Gdzie składa się wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny?

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy, w której mieszka wnioskodawca. Często obsługą takich spraw zajmują się ośrodki pomocy społecznej. Istnieje też możliwość złożenia wniosku online przez portal Emp@tia.

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?

Tradycyjna karta jest plastikowa i ma wymiary 54 x 85,6 mm. Znajdują się na niej podstawowe dane takie jak imię i nazwisko, a także PSESEL. Na karcie widnieje również skrót KDR napisany alfabetem Braille'a oraz zabezpieczenie przed podrobieniem. Warto pamiętać, iż Kartę Dużej Rodziny znajdziemy też (na wniosek) w aplikacji mObywatel.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1512);

Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. z 2025 r., poz. 620; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746).

Polecamy: Kalendarz 2026

Powiązane
800 plus na pełnoletniego ucznia i studenta. Czy jest szansa na taką zmianę?
800 plus na pełnoletniego ucznia i studenta. Czy jest szansa na taką zmianę?
Świadczenia po urodzeniu dziecka w 2026 r. Co przysługuje rodzicom? [LISTA]
Świadczenia po urodzeniu dziecka w 2026 r. Co przysługuje rodzicom? [LISTA]
Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Lista praw i świadczeń na 2026 rok
Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Lista praw i świadczeń na 2026 rok
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Tachografy w busach (DMC 2,5-3,5 tony) obowiązkowe od lipca 2026 r. Jest kilka wyjątków. Kara 12 tys. zł za brak nowoczesnego urządzenia G2V2
16 gru 2025

Za kilka miesięcy wchodzi w życie przełomowa zmiana dla sektora tzw. transportu lekkiego. Od 1 lipca 2026 roku busy o DMC 2,5-3,5 tony, które realizują międzynarodowy transport towarów, zostaną objęte obowiązkiem posiadania inteligentnych tachografów drugiej generacji (G2V2), a ich kierowców dotyczyć będą takie same przepisy w zakresie czasu pracy, jak kierowców ciężarówek. Celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie konkurencyjności w branży. Eksperci podkreślają - by sprostać przepisom, potrzebne są nowe rozwiązania technologiczne, administracyjne i edukacyjne. Co czeka firmy, których floty bazują na busach?
Podział majątku po rodzicach. Co musisz wiedzieć o podziale spadku po śmierci rodziców? Oto lista obowiązków, o których nie możesz zapomnieć
16 gru 2025

Po śmierci rodziców, sprawy spadkowe zazwyczaj wymagają formalnego uregulowania i podziału majątku między wszystkich prawnie uprawnionych. Bez znajomości procedur i praw, łatwo o konflikty rodzinne i nieporozumienia, dlatego kluczowe jest, aby od początku wiedzieć, jak postępować. Oto szczegóły.
Karta Dużej Rodziny 2026. Po zmianach więcej praw i przywilejów
16 gru 2025

Karta Dużej Rodziny to nie tylko zniżki w sklepach. Rodziny posiadające tan ważny dokument mogą przedstawić go również w urzędzie. Co daje karta w 2025 i 2026 roku? O jakich ważnych zmianach warto pamiętać?
Nowa lista refundacyjna. Ministerstwo zdecydowało
15 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 roku refundacją zostaną objęte 24 nowe terapie, w tym 9 onkologicznych i 8 przeznaczonych dla pacjentów z chorobami rzadkimi. Siedemnaście z nich trafi do programów lekowych, a siedem będzie dostępnych w refundacji aptecznej. „Nakłady na politykę lekową i refundację leków systematycznie wzrastają” – podkreśliła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, podsumowując zmiany w polityce lekowej na koniec roku.

REKLAMA

Najemca nie płaci czynszu - właściciel zabiera drzwi do mieszkania. Czy tak można legalnie pozbyć się niechcianego lokatora?
15 gru 2025

Wiadomo nie od dziś, że system eksmisyjny działa w Polsce źle. Nie są rzadkością: odległy termin wydania prawomocnego wyroku eksmisyjnego i długi czas przyznawania mieszkań socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych. Dlatego wielu właścicieli mieszkań na wynajem w obliczu uciążliwego, niesolidnego najemcy popada w desperację. Czasem konflikty z lokatorami, którzy odmawiają wyprowadzki, mogą kończyć się dość nietypowo. Dwa miesiące temu, media społecznościowe obiegło zdjęcie mężczyzny, który deklarował, że w ramach pomocy swojej znajomej zabrał drzwi do mieszkania zasiedlonego przez zadłużoną lokatorkę. Takie niestandardowe rozwiązanie wzbudziło entuzjazm i rozbawienie dużej części internautów. Trzeba natomiast pamiętać, że jeśli lokator będzie odpowiednio zdeterminowany, to próby zabierania drzwi wejściowych lub podobnych działań, mogą skończyć się odpowiedzialnością karną. Wszystko za sprawą przepisów, które wprowadzono po doniesieniach o „czyścicielach kamienic”.

Przepisy nowej ustawy weszły w życie. To nie jest żadna rewolucja, choć niektórzy tak twierdzą. KEUZP jest już postrachem, choć jeszcze go nie ma
15 gru 2025

W ostatnim czasie niemal każdą zmianę przepisów określa się jako rewolucję. Zanim się przestraszymy, warto przyjrzeć się zakresowi wprowadzanych zmian i ocenić, jakie mogą być ich skutki. A te często okazują się znikome i niekoniecznie nas dotyczą.
Mały prezent źródłem dużych problemów. Gdy szef chce być miły, pracownik musi zapłacić podatek
16 gru 2025

Czy od prezentu otrzymanego od pracodawcy trzeba zapłacić podatek? To zależy od kilku czynników. Jak się bowiem okazuje, mały prezent może być źródłem dużych problemów. I to na gruncie więcej niż jednego podatku.
Czy za udział w firmowej Wigilii pracownik musi zapłacić podatek? Ta sprawa nadal budzi wątpliwości, choć od dawna już nie powinna
16 gru 2025

Czy biorąc udział w firmowej Wigilii pracownik uzyskuje korzyść, którą trzeba opodatkować? Z pewnością wiele osób powiedziałoby, że takie wydarzenie to nie tyle korzyść, co przykry obowiązek. Jednak czy organy podatkowe podzielają ten pogląd?

REKLAMA

Prezydent podpisał ustawę o zdrowiu zwierząt - mamy nowy akt prawny, a nie nowelizację. Co reguluje ta ustawa i co z niej wynika dla właścicieli zwierząt - najważniejsze informacje
15 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki podpisał 12 grudnia 2025 r. ustawę z 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego prawa. Ustawa o zdrowiu zwierząt wprowadza szereg ułatwień dla hodowców, w tym np. tańsze przemieszczanie świń oraz szybsze reagowanie na epidemie. Zmiany dotyczą również lekarzy weterynarii. Ustawa wchodzi w życie z 3-miesięcznym vacatio legis.
Czy szef może pytać chorego pracownika o sprawy służbowe? Gdzie kończy się normalność, a zaczyna nękanie i łamanie praw?
15 gru 2025

Czy szef może zadzwonić do chorego pracownika? A może lepiej wysłać maila? Relacje pracodawców i pracowników, choć wyczerpująco uregulowane w przepisach, bywają trudne. Gdzie kończy się normalność, a zaczyna łamanie praw?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA