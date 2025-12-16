Karta Dużej Rodziny 2026. Po zmianach więcej praw i przywilejów

Karta Dużej Rodziny to nie tylko zniżki w sklepach. Rodziny posiadające tan ważny dokument mogą przedstawić go również w urzędzie. Co daje karta w 2025 i 2026 roku? O jakich ważnych zmianach warto pamiętać?

rozwiń >

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny umożliwia dostęp do towarów, usług i innych form działalności na zasadach korzystniejszych od ogólnie obowiązujących. Istnieje wiele partnerów programu np. sklepy, ośrodki sportowe, przedsiębiorstwa usługowe, które honorując kartę dają jej posiadaczom określone zniżki.

REKLAMA

REKLAMA

Jakie zniżki z Kartą Dużej Rodziny? [Przykłady]

Rodzice i małżonkowie rodziców posiadających KDR mogą korzystać ze zniżki na przejazdy kolejowe (37% na bilety jednorazowe, 49% na bilety miesięczne). Karta daje ulgę na opłatę za paszport (50% w przypadku rodziców i 75% dla dzieci).

To, jakie zniżki oferują prywatni partnerzy, zależy od indywidualnych warunków. W tym momencie z popularnych sieci można wymienić sklepy takie jak: Kaufland, Spar, Lidl, Deichmann, CCC. To tylko przykładowi partnerzy. Warto sprawdzać czy w sklepie nie widnieje znak „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Karta Dużej Rodziny. Nowe prawa dla rodzin wielodzietnych

W czerwcu 2025 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy o rynku pacy i służbach zatrudnienia. Na mocy tych przepisów duże rodziny zyskały więcej praw również w urzędach pracy.

REKLAMA

To właśnie osoby bezrobotne posiadające Kartę Dużej Rodziny mają pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w formach pomocy obok m.in. osób z niepełnosprawnościami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ponadto, gdy osoba posiadająca Kartę Dużej Rodziny ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, to przysługuje on dłużej. Co do zasady okres pobierania zasiłku do bezrobotnych wynosi 180 dni. W przypadku jednak osób bezrobotnych z rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej rodziny zasiłek dla bezrobotnych można pobierać przez 365 dni.

Kto może otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Zgodnie z przepisami, prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej. Chodzi tu o rodzinę, w której rodzic bądź rodzice albo małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

• rodzic (rodzice);

• małżonek rodzica;

• dziecko.

Ważne Dziecko może posiadać KDR, jeżeli w dniu składania wniosku co najmniej troje dzieci w wielodzietnej rodzinie spełnia wymagane kryterium wieku.

Karta Dużej Rodziny przysługuje bowiem dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia. Gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej to karta przysługuje do 25. roku życia. Dziecko z orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności może korzystać z karty bez ograniczeń wiekowych.

Karta Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej – w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Gdzie składa się wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny?

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy, w której mieszka wnioskodawca. Często obsługą takich spraw zajmują się ośrodki pomocy społecznej. Istnieje też możliwość złożenia wniosku online przez portal Emp@tia.

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?

Tradycyjna karta jest plastikowa i ma wymiary 54 x 85,6 mm. Znajdują się na niej podstawowe dane takie jak imię i nazwisko, a także PSESEL. Na karcie widnieje również skrót KDR napisany alfabetem Braille'a oraz zabezpieczenie przed podrobieniem. Warto pamiętać, iż Kartę Dużej Rodziny znajdziemy też (na wniosek) w aplikacji mObywatel.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1512); Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. z 2025 r., poz. 620; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746).

Polecamy: Kalendarz 2026