3 ważne świadczenia dla rodzin. Od lipca 2026 r. można składać nowe wnioski

Od 1 lipca 2026 roku gminy przyjmują elektroniczne wnioski o świadczenia alimentacyjne i zasiłki rodzinne na nowy okres. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wystartował kolejny nabór wniosków o świadczenie dobry start. Kto może ubiegać się pomoc? Czy te świadczenia można łączyć?

Świadczenie 300 plus w 2026 roku. Od lipca ZUS przyjmuje wnioski

Od początku lipca można składać wnioski o świadczenie w programu „Dobry start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Rodzice mogą otrzymać pieniądze - bez względu na dochód - do ukończenia przez dziecko 20. roku życia. W przypadku dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności świadczenie przysługuje do ukończenia przez ucznia 24. roku życia.

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Wnioski składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy eZUS, aplikacji mZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia. ZUS przyjmie wnioski do zasady bdo 30 listopada 2026 r. Świadczenie nie przysługuje studentom ani dzieciom w tzw. zerówce.

Zasiłek rodzinny i dodatki. Od lipca wnioski online na okres 2026/2027

Od początku lipca przez portal Emp@tia można też składać wnioski o zasiłki rodzinne. Będą one przyznawane na nadchodzący okres zasiłkowy, który rozpoczyna się na początku listopada 2026 r. i potrwa do końca października 2027 r. Rodzice, którzy chcieliby o takie wsparcie zawnioskować w tradycyjnej papierowej formie będą to mogli zrobić od 1 sierpnia. W przeciwieństwie do programu „Dobry start” do zasiłków rodzinnych wymagane jest spełnianie kryterium dochodu. Próg dochodowy wynosi tu 674 zł (netto) na osobę w rodzinie (764 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością). W zależności od wieku dziecka można otrzymać 95, 124 albo 135 zł miesięcznie. Rodziny uprawnione do zasiłku mogą też dostawać dodatki np. z tytułu samotnego wychowywania dziecka czy rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością.

Świadczenia alimentacyjne od października 2026 r. z wyższym progiem dochodowym

Początek lipca to również start naboru w formie online o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres, który rozpocznie się 1 października 2026 i zakończy 30 września 2027 r. To wsparcie, które przysługuje w przypadku bezskuteczności egzekucji. Kwota świadczenia zależy od wysokości zasądzonych alimentów. Maksymalnie można otrzymywać 1000 zł miesięcznie.

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Ważne W nadchodzącym okresie świadczeniowym będzie obowiązywało wyższe kryterium dochodowe: 1665 zł na osobę w rodzinie. W przypadku przekroczenia tego progu gminy stosują mechanizm „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że świadczenie jest odpowiednio zmniejszone.

Wcześniej obowiązywał próg 1209 zł.

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Świadczenia dla rodzin 2026 [FAQ]