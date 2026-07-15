Po przeszło 20 latach z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości zostały przygotowane zmiany do rozporządzenia w sprawie maksymalnej taksy notarialnej. Modyfikacje mają dotyczyć między innymi opłat związanych z testamentami oraz innymi czynnościami dotyczącymi spraw spadkowych.

Przyczyna potrzeby zmiany taksy notarialnej

Od roku 2004 roku ceny towarów i usług wzrosły o ok. 103, 1 %, natomiast minimalne wynagrodzenie za pracę aż o ok. 483, 3%. Wydatki osobowe stanowią największe obciążenie w prowadzeniu kancelarii dlatego też 25 % nie zatrudnia żadnego pracownika, a o 10 % więcej tylko jednego. Koszty prowadzenia kancelarii notarialnej wzrosły przez ostatnie 20 lat o około 80 % co jest spowodowane zwiększeniem zakresu i kosztochłonności obowiązków związanych z wykonywaniem czynności notarialnych. Jest większa ilość wymagań organizacyjnych i publicznoprawnych np. związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zwiększyła się też liczba notariuszy przy niezmiennej ilości czynności notarialnych. Większość kosztów prowadzenia kancelarii notarialnej ma charakter stały.

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Propozycje nowych stawek dotyczących testamentów i spraw związanych ze spadkami

1. Testament 200 zł (dotychczas 50 zł)

2. Testament

zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 300 zł (150 zł)

zawierający zapis windykacyjny – 400 zł (200 zł)

3. Odwołanie testamentu - 50 zł (30 zł)

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4. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 100 zł (50 zł)

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5. Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia

ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne – 200 zł (50 zł)

w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne – 200 zł (50 zł) testamentowego z zapisem windykacyjnym – 300 zł (100 zł)

6. Czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego – 600 zł (400 zł)

7. Sporządzenie protokołu:

dziedziczenia – 200 zł (100 zł)

obejmującego oświadczenia o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem – 100 zł (50 zł)

otwarcia i ogłoszenia testamentu – 100 zł (50 zł)

Również 200 zł – dotychczas 100 zł - ma kosztować sporządzenie projektu protokołu dziedziczenia.

8. Sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu – 50 zł (30 zł)

Podwyżka innych opłat związanych z czynnościami notarialnymi

Czasem sporządzenie testamentu notarialnego czy jego odwołanie wymaga z uwagi na stan zdrowia spadkodawcy wizyty notariusza w domu czy szpitalu. Za czynności poza siedzibą kancelarii oraz dojazd notariusze mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia w zależności od pory. Te stawki mają wzrosnąć o 100 % - do kwoty 100 zł w porze dziennej (między godziną 8 a 20) a 200 zł w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy.

Zasadniczej zmianie ulegną również opłaty za sporządzenia przez notariusza wypisu, odpisu lub wyciągu. Dotychczasowa stawka 6 zł ma ulec zmianie skokowo tj.

12 zł za każdą rozpoczętą stronę od 1 do 10,

10 zł za każdą rozpoczętą stronę od 11 do 20,

8 zł za każdą rozpoczętą stronę od 21.

Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.