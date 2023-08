5 390 zł miesięcznie dla młodego naukowca przez 3 lata. Kto może wystąpić o to stypendium?

5 390 zł miesięcznie dla naukowca

Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Nie może ono przekroczyć 5 390 zł miesięcznie.

Edycja 2022

W pierwszej edycji (2022 r.) Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia 215 wybitnym młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. Laureaci zostali wyłonieni przez ekspertów reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Edukacji i Nauki przeznaczył blisko 42 mln zł.

Minister Edukacji i Nauki przyjął nowe podejście do sposobu wyłaniania kandydatów ubiegających się o stypendium, wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych. Polega ono na przyznawaniu w każdej z dyscyplin podobnej liczby stypendiów. Tym samym młodzi naukowcy konkurowali ze sobą w ramach danej dyscypliny, a nie całej dziedziny. Podejście to zagwarantowało młodym naukowcom równy dostęp do stypendiów, niezależnie od dyscypliny, w której prowadzą działalność naukową.