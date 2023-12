Matura próbna z języka angielskiego 2023/2024. Arkusz egzaminacyjny z odpowiedziami i komentarz eksperta

8 grudnia odbyła się matura próbna z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin nie był obowiązkowy, a jego celem było sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów przed egzaminem właściwym. Czy był trudniejszy niż majowa matura? Mamy komentarz eksperta.

W dniach 6-8 grudnia uczniowie ostatnich klas liceów, techników i szkół branżowych mogli przystąpić do testu diagnostycznego (tzw. próbnej matury) oceniającego poziom przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023. Dziś odbyła się matura próbna z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi znajdziecie poniżej:

Komentarz eksperta

Elżbieta Deja, Główny Metodyk Tutlo Teens w Tutlo

Lektorka języka angielskiego z ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych, egzaminatorka OKE, wykładowczyni akademicka, tłumaczka, badaczka i autorka licznych artykułów naukowych.

Arkusz maturalny z języka angielskiego, z którym zmierzyli się dziś maturzyści w mojej opinii był trudniejszy niż majowy. O ile zadania na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych zapewne nie przysporzyły uczniom problemów, o tyle sformułowanie wypowiedzi pisemnej i wykonanie zadań na znajomość środków językowych dla niejednego z nich mogły stanowić spore wyzwanie. Według mnie średni wynik z dzisiejszej matury próbnej będzie o kilka procent niższy niż uzyskany przez maturzystów w maju 2023 r.

W części sprawdzającej znajomość środków językowych warto zwrócić szczególną uwagę na kilka zadań, które - jeśli uczniowie nie poświęcili im wystarczająco dużo czasu - zapewne wypadną najgorzej. Na przykład zadanie nr 8 zdaje się być stosunkowo łatwe, ale wielu uczniów prawdopodobnie nie wykona go dobrze, ponieważ zgubi ich pośpiech i nie doczytają jego treści do końca. A tu bardzo ważna jest precyzyjna odpowiedź.

Z kolei o ile w zadaniu nr 9 (wielokrotny wybór) maturzyści mogą „strzelić”, to zadanie nr 10 może już nastręczyć trudności. Dla wielu z nich problematyczne będzie bowiem napisanie wyrazów w pełni poprawnych pod względem gramatycznym i ortograficznym, ponieważ uczniowie mają tendencję do „gubienia liter”, nawet jeśli nie mają dysfunkcji. Nie lada wyzwaniem będzie natomiast zadanie nr 11 na gramatykalizację - za nie uczniowie zazwyczaj otrzymują najmniejszą liczbę punktów. Trudność w tym przypadku polega na dobraniu właściwej struktury gramatycznej i w 100% poprawnego zapisu.

Matura próbna z angielskiego już dziś. O tych wymaganiach należy pamiętać

Problematyczne może również być właściwe nawiązanie do słów podanych w wypowiedzi pisemnej (zadanie nr 12) z uwagi na dość trudne słownictwo użyte w formatce (currently, participate) - słabsi uczniowie mogą go nie zrozumieć. Zakładam, że podobnie jak na maturze z maja 2023 r. to zadanie sprawi maturzystom najwięcej trudności. Dodatkowym wyzwaniem może być także sama treść polecenia - sytuacja dość nowa dla uczniów, ponieważ musieli wyobrazić sobie okoliczności, w których przyuczają się do zawodu.

Patrząc na arkusz matury próbnej zakładam, że matura właściwa będzie trudniejsza niż tegoroczna. Spodziewam się bardziej problematycznych zadań na znajomość struktur językowych i już nie tak szablonowych poleceń w zadaniu nr 12, jak miało to miejsce do tej pory. Z pewnością w zadaniach na gramatykalizację pojawią się trudniejsze zwroty, struktury do użycia - nie będzie to już tylko poprawne użycie czasu, ale także właściwe zrozumienie zdania zawierającego idiom czy czasownik frazalny np. typu “run out”.

Aby odpowiednio przygotować się do przyszłorocznej matury, uczniowie powinni przede wszystkim skupić się na powtarzaniu struktur leksykalno-gramatycznych, idiomów i czasowników frazalnych. Ponadto powinni jak najwięcej pisać. Zwróćmy uwagę, że znajomość poprawnego zapisu słów i struktur językowych umożliwia zdobycie łącznie aż 11 punktów (zadania nr 10, 11 i 12). Warto pamiętać, że każdy uczeń ma inne obszary do poprawy. Wynik z próbnej matury powinien być wytyczną, pokazującą, na których z nich należy się skupić. Podczas powtarzania ważny jest dobór odpowiednich materiałów - bazę powinny stanowić arkusze maturalne (te z matur próbnych i właściwych) oraz Informatory. Pamiętajmy, by wykorzystywać materiały, które biorą pod uwagę wymogi egzaminacyjne i strukturę arkusza maturalnego. Nie zapominajmy też o tym, by język angielski towarzyszył nam tak często, jak to możliwe - czytajmy po angielsku, słuchajmy podcastów, oglądajmy filmy w wersji anglojęzycznej.

Elżbieta Deja Shutterstock

