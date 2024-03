Zmiany w edukacji. Można dostać 99 zł, 238 zł lub 330 zł dotacji

Rozporządzenie wydane przez Ministerstwo Edukacji 28 lutego 2024 r. dotyczące specjalnej dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół w 2024 roku, opublikowano już w Dzienniku Ustaw. Kwoty dotacji na ucznia są następujące: 99 zł dla klas I-III, 185 zł dla klasy IV, 238 zł dla klas V i VI oraz 330 zł dla klas VII i VIII. Co do materiałów ćwiczeniowych, dotacja celowa wynosi do 55 zł na ucznia dla klas I-III i do 27,50 zł na ucznia dla klas IV-VIII. Jednostki samorządu terytorialnego mają czas do 6 maja na złożenie pierwszych wniosków.

Wzór wniosku Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 lutego 2024 r. dotyczy dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. Pierwsze dotacje zostaną przyznane 3 czerwca, następna tura odbędzie się 8 sierpnia, ostatnie szkoły dostaną fundusze 14 października. REKLAMA Ile wyniesie dotacja? REKLAMA Rozporządzenie określa na 2024 r. sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej. Dla uczniów klas I-III przewidziano dotacje w wysokości 99 zł na osobę. Uczniowie klasy IV otrzymują 185 zł, natomiast dla klas V i VI przewidziano 238 zł na ucznia. Dla uczniów klas VII i VIII kwota dotacji wynosi 330 zł. Dodatkowo, na materiały ćwiczeniowe przewidziano dotacje celowe do 55 zł na ucznia dla klas I-III oraz do 27,50 zł na ucznia dla klas IV-VIII. Zobacz również: 99 zł na ucznia w przypadku klas I–III, 185 zł na ucznia klasy IV, 238 zł na ucznia klasy V i VI, 330 zł na ucznia klas VII i VIII w 2024 r. Jest projekt rozporządzenia resortu edukacji Trzy terminy na wysyłanie wniosków W rozporządzeniu wyznaczono również tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji. Wojewoda jest zobowiązany do przyznania dotacji celowej do następujących dat: do 3 czerwca, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego złoży wniosek o dotację celową między 15 kwietnia a 6 maja. Do 8 sierpnia, jeżeli wniosek zostanie złożony między 7 maja a 11 lipca. Do 14 października, jeżeli wniosek zostanie złożony między 12 lipca a 15 września. Dalszy ciąg materiału pod wideo Wzór wniosku Jednostka samorządu terytorialnego powinna sporządzić wniosek o udzielenie dotacji celowej na podręczniki, korzystając z formularza określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Jeżeli chodzi o uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym), niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), niewidomych i słabowidzących, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, wniosek powinien być sporządzony na formularzu określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia. Wzory wniosków>>>> Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.