Uczniowie będą mieli w maju 19 wolnych dni. Czy szkoły muszą zapewnić opiekę najmłodszym dzieciom?

Dni wolne w szkole zazwyczaj cieszą uczniów i martwią rodziców. Dotyczy to szczególnie rodziców najmłodszych dzieci, którym trzeba zapewnić opiekę. Już w maju 2024 r. powody do zmartwień będą mieli co najmniej przez 8 dodatkowych dni.

Ile dni wolnych będzie w maju 2024 r. w szkołach?

Maj 2024 r. będzie dla uczniów miesiącem szczególnym. Dawno już nie zdarzyło się, by w jednym miesiącu mogli liczyć na aż tyle dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innymi słowy, wolnych od lekcji. Dotyczy to zarówno uczniów szkół podstawowych, jak i liceów i techników.

Tradycyjnie maj rozpocznie się dniami wolnymi – 1 i 3 maja, które w tym roku wypadają w środę i piątek i jako dni świąteczne są dniami ustawowo wolnymi do pracy i nauki. Jednak maj w tym roku także zakończy się świętem – 30 maja wypadnie bowiem Boże Ciało.

Należy pamiętać o tym, że dyrektor każdej szkoły ma prawo do wyznaczenia tzw. dni dyrektorskich, czyli dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dla szkół podstawowych może wyznaczyć do 6 takich dni, a dla liceów i techników do 10. Zwyczajowo te dni wykorzystywane są właśnie w czasie majówki, a więc w dniu 2 maja, a także w piątek po Bożym Ciele. Oznacza to, że łącznie z tymi dniami uczniowie mogą liczyć w maju już na 5 dodatkowych dni wolnych.

Egzamin ósmoklasisty i matury będą w maju

Jednak dni dyrektorskie są wykorzystywane również w czasie egzaminu ósmoklasisty oraz podczas części pisemnej egzaminów maturalnych. Te zaś będą się w tym roku odbywały odpowiednio w dniach 7, 8 i 9 maja oraz 14, 15 i 16 maja. To oznacza, że zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i liceów i techników mogą liczyć na co najmniej 3 kolejne wolne dni. W najlepszej (lub najgorszej – to zależy od punktu widzenia) sytuacji będą uczniowie zespołów szkół, w których zarządzenie dni wolnych będzie konieczne zarówno w związku z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty, jak i matur – oni zyskają w maju aż 6 kolejnych wolnych dni. Oznacza to, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie będę dla nich organizowane aż przez 11 dodatkowych dni w miesiącu. Uwzględniając weekendy, w ciągu 31 dni maja uczniowie będą mieli aż 19 dni wolnych od nauki. I o ile w przypadku starszych uczniów nie jest to prawdopodobnie dla ich rodziców szczególnie dużym zmartwieniem, o tyle w przypadku młodszych dzieci, jak zawsze rodzi się pytanie, w jaki sposób pracujący rodzice mają zapewnić im opiekę podczas tak wielu wolnych dni w miesiącu?

Czy szkoły zapewnią opiekę najmłodszym uczniom?

Należy pamiętać o tym, że choć przepisy dają dyrektorom szkół prawo do wyznaczenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, to jednocześnie zobowiązują ich do zorganizowania w tym czasie zajęć wychowawczo-opiekuńczych. Oznacza to, że dzieciom, którymi rodzice lub inne bliskie osoby nie będą mogły zaopiekować się w czasie wolnych od szkoły dni dyrektorskich, placówki zapewnią opiekę. Co więcej, szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych, które są w tym dniach organizowane.