Matura i egzamin ósmoklasisty zaczną się lada moment. Czas na naukę się kończy, ale wciąż można pomóc uczniom. Sprawdź, co możesz zrobić.

Egzamin ósmoklasisty i matura to punkty zwrotne w edukacji szkolnej. W czasie ich trwania ważna jest nie tylko nauka, ale też świadomy odpoczynek i zdrowy sen. Warto też już na tym etapie uczyć się odpowiedniego zarządzania stresem. Szczególnie ważne jes to tuż przed rozpoczęciem egzaminów, gdy zmęczenie i stres rosną.

Większość z nas niecierpliwie czeka na majówkę i związaną z nią perspektywę odpoczynku. Jednak dla niektórych maj będzie się wiązał z innego rodzaju przeżyciami. To właśnie w tym miesiącu odbędą się bowiem egzaminy ósmoklasisty i maturalne – pierwsze w dniach 7, 8 i 9 maja, a drugie 14, 15 i 16 maja. I cokolwiek byśmy nie myśleli na ten temat, patrząc z perspektywy czasu, to dla zdających i ich najbliższych będzie to bardzo emocjonujący okres. Niewątpliwie bowiem są to kluczowe punkty zwrotne w edukacji szkolnej, które wpłyną na to, jak będzie ona dalej przebiegała. Warto więc, oprócz przysłowiowego siedzenia nad książkami, pamiętać także o tym, że na wynik egzaminu spory wpływ ma też kondycja fizyczna i psychiczna zdającego.

Świadomy odpoczynek i zdrowy sen mogą pomóc każdemu

Neurobiolodzy nie mają wątpliwości co do tego, że ze świadomego odpoczynku płyną duże korzyści. Intensywną naukę należy łączyć z aktywnym odpoczynkiem, aby mózg konsolidował wiedzę, szybciej rozwiązywał problemy i przetwarzał nowe informacje. Zdrowy sen pozwala także zachować higienę pracy, zwiększyć potencjał pamięciowy i zdolności poznawcze. W czasie snu zachodzi bowiem proces „opracowywania” przez mózg zdobytych informacji. Warto też uczyć się ze znajomymi. W czasie interakcji z drugą osobą nasz mózg zapamiętuje nie tylko suche informacje, ale także wyraz twarzy, emocje, czy ton głosu rozmówcy i kojarzy je z zapamiętywanym materiałem. To z kolei może być pomocne, gdy podczas egzaminu będziemy próbowali „dotrzeć” do zapisanych w mózgu informacji.

Jak jeszcze można sobie pomóc? stworzyć harmonogram powtórek, podzielić czas na naukę różnych przedmiotów, powtarzać materiał etapami.

Zarządzania stresem i pozytywnego myślenia trzeba uczyć się już w młodości

Niezwykle istotne jest też odpowiednie zarządzanie stresem. Spięte i zdenerwowane ciało nie sprzyja koncentracji i zapamiętywaniu informacji. Może też prowadzić do rozproszenia uwagi. Warto więc pamiętać o ćwiczeniach oddechowych, medytacji, czy jakimkolwiek wysiłku fizycznym, który uspokoi nie tylko ciało, ale i umysł. Ogromne znaczenie ma też pozytywne myślenie i wizualizacja sukcesu. Warto skupić się na tym, że z łatwością sprostamy stawianym nam wymaganiom i bez trudu oraz w milej atmosferze zdamy egzaminy, które wciąż są przed nami. Choć od takiego myślenia wiedzy zapewne nam nie przybędzie, to z pewnością zredukuje ono lęk i stres, co z kolei pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów wiedzy, którą zdobyliśmy i umożliwi osiągnięcie pożądanych rezultatów.