Formuła 2023 r. Kto zdaje? Jakie arkusze egzaminacyjne? Jakie wymogi?

Na egzaminie maturalnym jest Formuła 2023 i Formuła 2015 r. Zdecydowana większość maturzystów podlega egzaminowi w "Formule 2023". Co charakteryzuje ten egzamin?

W Formule 2023 egzamin maturalny zdaje większość absolwentów

REKLAMA

Formuła 2023

Przystąpienie do egzaminu maturalnego w maju 2024 r. zadeklarowali uczniowie:

IV klasy liceum ogólnokształcącego, tj. tegoroczni (2024) absolwenci 4-letniego LO

V klasy technikum, tj. tegoroczni (2024) absolwenci 5-letniego technikum

II klasy branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, tj. tegoroczni (2024) absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej

oraz

osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych

Ogółem jest to ok. 263 000 osób, które przystąpią do ok. 527 900 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 301 200 egzaminów w części pisemnej.

Kto jeszcze zdaje maturę 2024 r. w Formule 2023?

Są to absolwenci 4-letniego LO z roku 2023 oraz inni absolwenci zobowiązani do przystąpienia do egzaminu w Formule 2023 (ok. 1 000 egzaminów w części ustnej oraz ok. 26 900 egzaminów w części pisemnej), którzy zdecydowali się:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

a) przystąpić do egzaminu po raz pierwszy lub

b) przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłym roku, lub

c) przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu, lub

d) przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik

Egzamin zdają także absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.) oraz absolwenci oddziałów międzynarodowych, posiadający dyplom IB (ok. 20 egzaminów w części ustnej oraz ok. 290 egzaminów w części pisemnej).

Ilu obywateli Ukrainy zdaje Formułę 2023?

Egzamin zdaje 268 osób.

Są to uczniowie – obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa4 albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa (268 osób, które przystąpią do ok. 550 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 300 egzaminów w części pisemnej).

Jak odróżnić arkusze egzaminacyjne dla Formuły 2015 i Formuły 2023

Arkusze egzaminu maturalnego w Formule 2023 mają elementy graficzne koloru fioletowego. Dla porównania arkusze egzaminu maturalnego w Formule 2015, to elementy graficzne koloru pomarańczowego.

SPRAWDŹ PIERWSZĄ I OSTATNIĄ STRONĘ ARKUSZA

Formuła egzaminu zapisana jest na pierwszej i ostatniej stronie arkusza. Na ostatniej stronie formuła egzaminu, nazwa przedmiotu oraz poziom zapisane są kilkakrotnie.

RÓŻNE SYMBOLE

Arkusze w obu formułach są oznaczone różnymi symbolami. W przypadku egzaminu w Formule 2023 symbol każdego arkusza rozpoczyna się od litery M (np. MBI), natomiast w przypadku egzaminu w Formule 2015 symbol każdego arkusza rozpoczyna się od litery E (np. EBI).

WAŻNE! Dodatkowo arkusze w Formule 2023 mają znak w stopce (na dole) każdej strony parzystej.