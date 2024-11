Arcytrudny QUIZ z polskich przysłów. Znasz je wszystkie – wygrasz każdy teleturniej!

1 listopada 2024 roku przedsiębiorcy w Polsce mogą składać do ZUS wnioski o wakacje składkowe. Ulga dotyczy tych, którzy są wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo zatrudniają do dziewięciu osób. W ciągu zaledwie 18 dni ZUS przyjął 535,4 tys. wniosków – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czym są wakacje składkowe i kto może ubiegać się o ulgę? Wyjaśniamy.