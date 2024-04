O tym musisz wiedzieć, gdy podróżujesz z dzieckiem. Przepisy zmieniły się w 2024 roku. Te pytania zadadzą ci w każdym hotelu, pensjonacie i ośrodku.

Bądź gotowy na to, że w tym roku urlop zacznie się inaczej. Za sprawą Lex Kamilek. Zabierz dokument tożsamości dziecka i jasno wytłumacz, kim dla niego jesteś.

Przepisy się zmieniły. Bądź gotowy na te pytania. Zadbaj o dokumenty

Od 15 lutego 2024 r. zmieniły się przepisy dotyczące standardów ochrony małoletnich. Nowelizacja jest powszechnie znana pod potoczną nazwą Lex Kamilek i większość osób, które o niej słyszały, kojarzy ją ze szkołami oraz innego rodzaju placówkami oświatowymi, a także opiekuńczymi, czy wychowawczymi. Tymczasem przepisy te mają znacznie szersze zastosowanie, a mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że już podczas majówki może mieć okazję do zetknięcia się w codziennym życiu z ich stosowaniem. Obowiązek wdrożenia nowych rozwiązań miały bowiem także wszelkiego rodzaju obiekty turystyczne i noclegowe, w których przebywają małoletni. Obowiązek ten nie dotyczył tylko wdrożenia procedur w zakresie zatrudniania osób do pracy z dziećmi, ale także w zakresie weryfikacji sytuacji dzieci, które przebywają w obiekcie. Oznacza to, że każdy dorosły, który przybędzie do takiego miejsca z małoletnim, powinien być przygotowany na podjęcie prze jego personel konkretnych działań.

Pamiętaj o dokumencie dziecka i zgodzie na opiekę nad cudzym dzieckiem

Pierwsza zmiana, którą szybko zauważą dorośli podróżujący z dziećmi, to obowiązek identyfikacji przez pracowników obiektu nie tylko tożsamości dziecka, ale także jego relacji z osobą dorosłą, pod której opieką przebywa w danym miejscu. Należy więc spodziewać się w pierwszej kolejności pytań skierowanych do osoby dorosłej, w tym pytania o dokument tożsamości dziecka lub inny dokument potwierdzający, że osoba dorosła ma prawo do sprawowania nad nim opieki. Warto więc pamiętać o tym, by taki dokument zabrać ze sobą na wypoczynek. Często, szczególnie w przypadku młodszych dzieci, rodzice dysponują np. paszportem czy dowodem osobistym dziecka, jednak nie zabierają go ze sobą, gdy udają się na wypoczynek na terenie Polski. Tymczasem obecnie posiadanie go przy sobie może wiele ułatwić. Jeśli bowiem pracownik obiektu będzie miał problem z uzyskaniem niezbędnych informacji, będzie zmuszony zadawać dalsze pytania, a także przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i to w okolicznościach, które będą wykluczały wywieranie na nie nacisku przez osobę dorosłą, która mu towarzyszy i pozwolą mu na nieskrępowane i swobodne wypowiadanie się. Łatwo wyobrazić sobie, że w takich sytuacjach rozpoczęcie wypoczynku może okazać się utrudnione i niepotrzebnie się odwlekać. Trzeba także pamiętać o tym, że jeśli wybiera się w podróż z dziećmi rodziny, przyjaciół, czy znajomymi własnych pociech, to bardzo duże znaczenie ma obecnie posiadanie dokumentu, w którym jego rodzice czy opiekunowie prawni wyrażą zgodę na pozostawanie przez niego pod opieką konkretnego dorosłego.

Nie warto sprzeciwiać się procedurom, jeśli nie chcesz tłumaczyć się Policji

Wskazana procedura, choć ma na celu ochronę praw małoletnich i zapewnienie im bezpieczeństwa, może w początkowym okresie jej stosowania budzić wątpliwości dorosłych. Jednak zanim pochopnie się jej sprzeciwią lub wyrażą swoje niezadowolenie, powinni pamiętać o tym, że obowiązujące przepisy nakładają na obiekty noclegowe obowiązek wdrożenia stosownych procedur w tym zakresie, a ich niezbędnym elementem jest podjęcie określonych działań w sytuacji, gdy nie będą w stanie ustalić niezbędnych faktów i nabiorą podejrzeń związanych z sytuacją dziecka. W przypadku podejrzenia m.in. o krzywdzeniu go istnieje obowiązek natychmiastowego powiadomienia odpowiednich służb.