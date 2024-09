Czy dziecko musi spać w przedszkolu? To jeden z problemów rodziców przedszkolaków w roku szkolnym 2024/2025. Co wynika z przepisów?

Co leżakowanie jest obowiązkowe? Takie pytanie co rok zadają sobie rodzice najmłodszych przedszkolaków. Ale czy wiedzą, co mówią w tej sprawie przepisy? Potrzeby dzieci są zróżnicowane, a o organizacji pracy przedszkola decyduje dyrektor placówki.

Rok szkolny 2024/2025 pełen nowych obaw

Choć rozpoczęcie każdego roku szkolnego wiąże się z emocjami zarówno po stronie dzieci, jak i rodziców, to nie da się ukryć, że te największe pojawiają się w momencie wejścia dzieci na ścieżkę edukacji, czyli w związku z pójściem po raz pierwszy do przedszkola. Choć wśród dzieci, które we wrześniu 2024 roku pierwszy raz przekroczyły progi tych placówek są również i te, które chodziły już wcześniej do żłobka, to jednak dla większości trzylatków i ich rodziców, to właśnie 1 września 2024 roku miał miejsce pierwszy kontakt z systemem edukacji. To sprawiło, że zarówno dzieciom, jak i rodzicom towarzyszyło wiele obaw. Wśród rodziców do pojawiających się najczęściej zaliczają się obawy związane z obowiązkowym leżakowaniem. Wiele trzylatków nie korzysta już bowiem na tym etapie rozwoju w ciągu dnia z drzemki i rodzice nie chcą, by podczas pobytu w przedszkolu wykonywały w tym zakresie „krok w tył”. Rodzi się więc często pytanie, czy w rzeczywiście leżakowanie jest obowiązkowe?

Potrzeby dzieci są różnicowany, a zasady reguluje statut przedszkola

Żadne przepisy prawa oświatowego nie odnoszą się do kwestii leżakowania. W szczególności, żadne nie przesądzają o tym, że jest ono obowiązkowe dla dzieci w określonym wieku (najczęściej trzylatków i czterolatków). O tym, czy w danym przedszkolu dzieci będą leżakowały (i które), decyduje dyrektor przedszkola, na którym ciąży odpowiedzialność za organizację pracy tej placówki. Z art. 102 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wynika wprost, że ramowy rozkład dnia, w tym m.in. leżakowanie, powinien być zawarty w statucie przedszkola.

Dlaczego dyrektorzy i nauczyciele przedszkolni „upierają się” przy leżakowaniu, skoro budzi to tyle emocji wśród rodziców? Bo w praktyce potrzeby dzieci są zróżnicowane i w przypadku wielu z nich odpoczynek jest niezbędny, by mogły one aktywnie uczestniczyć w zajęciach organizowanych w ciągu dnia. W wielu placówkach leżakowanie nie oznacza wcale obowiązku spania i przybiera inną formę. Często dzieci jedynie kładą się i odpoczywając słuchają muzyki relaksacyjnej albo książki czytanej przez nauczyciela. Pozwala im to na utrzymanie równowagi psychicznej i fizycznej oraz utrzymanie równowagi emocjonalnej. Jeżeli jednak wątpliwości dotyczące odpoczynku dzieci w ciągu dnia i jego formy pojawiają się u większej grupy rodziców, warto pamiętać o tym, że w tej sprawie, tak samo, jak w wielu innych, z opinią i jednocześnie z odpowiednim wnioskiem może do dyrektora przedszkola wystąpić rada rodziców. Dyrektor zaś, kierując się m.in. dobrem dzieci, może podjąć w tym zakresie niezbędną decyzję.