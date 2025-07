Ten dodatek do emerytury to wciąż mało znany benefit dla seniorów. Świadczenie w wysokości 273 zł miesięcznie trafia na konta określonej grupy emerytów - do końca życia. Do 15 lipca pieniądze będą już na kontach uprawnionych, a w artykule znajdziesz gotowy wniosek PDF do pobrania. Sprawdź, kto może skorzystać z tego świadczenia.