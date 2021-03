14. emerytura z zasadą „złotówka za złotówkę”

Wysokość tzw. 14. emerytury w tym roku co do zasady ma wynosić tyle co kwota najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca 2021 r., czyli 1250,88 zł (brutto).

Pełną wysokość czternastki otrzymają jednak tylko te osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości nieprzekraczającej kwoty 2900 zł. Jest to kwota brutto, czyli przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń.

W pozostałych przypadkach zostanie zastosowana tzw. zasada złotówka za złotówkę.

14. emerytura i „złotówka za złotówkę” – co to znaczy?

Kwota 1250,88 zł zostanie pomniejszona o kwotę różnicy pomiędzy wysokością pobieranego świadczenia (brutto) a kwotą 2900 zł - nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury.

W praktyce zatem od kwoty (brutto) pobieranej emerytury czy renty należy odjąć kwotę 2900 zł. Otrzymana wartość stanowi kwotę zmniejszenia wysokości tzw. 14. emerytury.

Czternastek nie otrzymają emeryci, pobierający świadczenia w wysokości powyżej 4150,88 zł (brutto).

14. emerytura nie przysługuje również osobom, którym prawo do świadczeń emerytalno-rentowym zostało zawieszone na dzień 31 października 2021 r.

14. emerytura – wniosek?

Tzw. 14. emerytura będzie wypłacana, osobom, które w dniu 31 października 2021 r. mają prawo do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Do otrzymania świadczenia nie jest wymagany wniosek, ponieważ czternastki będą wypłacane z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłat w listopadzie. W przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych wypłata 14.emerytury nastąpi w grudniu 2021 r. Termin wypłaty 14. emerytury dla okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników przypada na styczeń 2022 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2021 r., poz. 432)