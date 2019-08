Odmowa wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci. Co zrobić w takiej sytuacji?

Wiele podmiotów zmaga się z odmową wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej lub milczeniem miejskiego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za ten obszar. Gdzie mogą szukać pomocy i walczyć o swoje prawa? Czy istnieje mechanizm prawny zmuszający miejskie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne do wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci? Wyjaśnia ekspert z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Co mówią przepisy

Miejskie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne działają na podstawie regulaminów zatwierdzanych uchwałą rady gminy.

Zgodnie z regulaminem danej jednostki administracyjnej podmiot ubiegający się o wydanie warunków technicznych może złożyć reklamację w trybie wskazanym w regulaminie. W razie bezczynności MWiK (Miejskie Wodociągi i Kanalizacja) i braku odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, podmiot może również wystąpić ze skargą do rady gminy na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego, obok reklamacji składanej na podstawie określonego regulaminu.

Organem decyzyjnym w przypadku sporów dotyczących przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej jest organ regulacyjny, posiadający kompetencje do rozstrzygania w tym zakresie. Na podstawie art. 27e Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków organ ten rozstrzyga spory między podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci w zakresie:

odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

odcięcia dostawy wody bądź zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego może polegać na nakazaniu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu: zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, przywrócenia dostawy wody, otwarcia przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłączenia do sieci.

Wody Polskie w sporach

Do 2018 roku brakowało w Polsce zewnętrznego, wyspecjalizowanego i niezależnego organu, rozwiązującego spory z zakresu wód. Ta sytuacja powodowała niejednokrotnie powstanie konfliktu interesów na linii: gmina – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – odbiorca usługi. Zmieniło się to po powołaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Rozstrzyga ono w szczególności kwestie dotyczące weryfikacji i oceny zasadności taryf oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, jak również spory pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi wodociągowo-kanalizacyjne a odbiorcami tych usług.