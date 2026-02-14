REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Konstytucja » Obywatelstwo » Jak uzyskać polskie obywatelstwo poprzez naturalizację w 2026 r. – poradnik dla imigrantów

Jak uzyskać polskie obywatelstwo poprzez naturalizację w 2026 r. – poradnik dla imigrantów

14 lutego 2026, 16:16
polskie obywatelstwo jak uzyskać
polskie obywatelstwo jak uzyskać - poradnik dla imigrantów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Według danych MSWiA liczba polskich obywatelstw nadanych cudzoziemcom wzrasta z każdym rokiem. W roku 2024 nadano je 16 647 osobom (w porównaniu: w roku 2023 było to 12 166 osób). Jak krok po kroku przejść proces naturalizacji, czyli uznania za obywatela polskiego w 2026 r.? Kto może ubiegać się o obywatelstwo, jakie warunki trzeba spełnić, jakie dokumenty przygotować oraz jak wygląda procedura?

rozwiń >

Kto może się ubiegać o obywatelstwo polskie w 2026 r.?

Aby móc ubiegać się o uznanie za obywatela RP, trzeba spełnić określone warunki dotyczące długości pobytu w Polsce, posiadanego statusu pobytowego oraz integracji w społeczeństwie. Podstawowe kryteria to:

REKLAMA

REKLAMA

  • Stały pobyt i czas zamieszkania: Niezbędne jest posiadanie zezwolenia na pobyt stały lub statusu rezydenta długoterminowego UE w Polsce. Zwykle wymagane jest, aby po uzyskaniu jednego z nich cudzoziemiec przebywał w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata. Istnieją też scenariusze skróconego okresu pobytu: na przykład 2 lata stałego pobytu wystarczą, jeśli cudzoziemiec od co najmniej 3 lat jest w związku małżeńskim z obywatelem RP lub jest osobą bez obywatelstwa.
  • Stabilna sytuacja życiowa: Kandydat na obywatela powinien mieć w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania mieszkania (np. własne mieszkanie lub umowę najmu).
  • Znajomość języka polskiego: Większość osób ubiegających się o obywatelstwo musi wykazać się znajomością polskiego języka co najmniej na poziomie B1. Aby udokumentować znajomość polszczyzny należy przedstawić certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Równorzędnym dokumentem jest dyplom ukończenia szkoły podstawowej, szkoły średniej lub wyższej uczelni, w której językiem wykładowym był polski. Warto pamiętać, że od września 2025 roku dyplomy ukończenia szkoły policealnej NIE są honorowane jako dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Proces uzyskania obywatelstwa wiąże się z dość obszerną dokumentacją. Dokumenty, które należy dostarczyć do urzędu wojewódzkiego to:

  • Wniosek o uznanie za obywatela polskiego: wypełniony formularz w języku polskim - można pobrać go ze strony urzędu lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
  • Aktualne biometryczne fotografie paszportowe.
  • Dokumenty tożsamości i pobytowe: ważny paszport (do wglądu) oraz kopia karty pobytu stałego lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu w Polsce.
  • Akta stanu cywilnego: Polski odpis aktu urodzenia (a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także odpis aktu małżeństwa) wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego. Jeśli zagraniczne akty urodzenia/małżeństwa nie są wpisane do polskich ksiąg stanu cywilnego, trzeba to zrobić wcześniej (tzw. transkrypcja aktu w USC). Dokumenty te muszą być aktualne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku.
  • Poświadczenie znajomości języka polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1 lub dokument równorzędny.
  • Dokumenty potwierdzające dochody i prawo do mieszkania: zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach, kopie PIT złożonych w urzędzie skarbowym, umowa najmu mieszkania lub akt własności lokalu. Takich dokumentów NIE muszą składać osoby, które ubiegają się o polskie obywatelstwo ze względu na związek małżeński z Polakiem lub Polką.
  • Oświadczenia o pobycie: wykaz dat wyjazdów z Polski i powrotów, aby potwierdzić ciągłość wymaganego okresu zamieszkania. Taki dokument składa się z podpisanego oświadczenia z listą dat wyjazdów i powrotów wraz z ewentualnymi kopiami biletów czy pieczątek w paszporcie potwierdzających te informacje.
  • Inne dokumenty potwierdzające integrację: nie jest to obowiązkowe, ale warto dołączyć wszystko, co świadczy o zaangażowaniu w życie w Polsce, np. kopie dyplomów ukończenia polskich uczelni, referencje od pracodawców, zaświadczenia o działalności społecznej lub charytatywnej, osiągnięcia zawodowe, udział w organizacjach polonijnych itp. Choć nie ma wymogu urzędowego, takie dokumenty mogą pozytywnie wpłynąć na decyzję, pokazując silne związki z Polską.
  • Dokumenty dotyczące rodziny (jeśli dotyczą): jeśli podstawą do uzyskania obywatelstwa jest małżeństwo z obywatelem polskim, należy dołączyć dokument potwierdzający obywatelstwo małżonka (np. dowód osobisty lub paszport).
  • Potwierdzenie opłaty skarbowej: dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wniosek (jest to opłata za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego, obecnie wynosząca 1000 zł).

Do wniosku należy załączyć kopie wszystkich dokumentów, a ich oryginały przygotować do wglądu. Zagraniczne dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Komplet dokumentów należy złożyć do urzędu wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania.

Jakie są koszty i czas oczekiwania?

Głównym kosztem administracyjnym jest wspomniana opłata skarbowa 1000 zł za rozpatrzenie wniosku o uznanie za obywatela polskiego. Opłatę tę uiszcza się przy składaniu wniosku. Inne potencjalne koszty to: opłaty za tłumaczenia przysięgłe dokumentów (jeśli będą konieczne), koszt egzaminu certyfikatowego z języka polskiego (około 150 EUR – opłata za przystąpienie do egzaminu) oraz koszty uzyskania polskich aktów stanu cywilnego (opłata skarbowa za transkrypcję aktu urodzenia lub małżeństwa to ok. 50 zł od dokumentu).

REKLAMA

Zgodnie z przepisami, postępowanie o uznanie za obywatela polskiego powinno zakończyć się w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku. Czasami decyzja przychodzi wcześniej, np. po 3–4 miesiącach, ale w najbardziej obciążonych urzędach może ulec wydłużeniu. Jeśli urząd przekroczy 6 miesięcy, musi poinformować o przedłużeniu postępowania. Należy pamiętać o zgłoszeniu do urzędu wojewódzkiego zmian adresu zamieszkania w przypadku przeprowadzki w toku postępowania, tak aby móc w dalszym ciągu otrzymywać korespondencję w sprawie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak uzyskać obywatelstwo dla dziecka?

Wielu imigrantów starających się o obywatelstwo ma rodziny. Co w takiej sytuacji z dziećmi, które również mieszkają w Polsce? Dobra wiadomość jest taka, że dzieci również mogą otrzymać polskie obywatelstwo, często nawet uproszczoną drogą.

  • Gdy jedno z rodziców jest już obywatelem polskim: Jeśli dziecko jest małoletnie i ma jednego rodzica z polskim obywatelstwem, a drugiego cudzoziemca, może otrzymać obywatelstwo z mocy decyzji wojewody pod warunkiem wyrażenia zgody przez rodzica-cudzoziemca.
  • Sytuacja wygląda podobnie, gdy jeden z rodziców otrzymuje polskie obywatelstwo, a drugi jest cudzoziemcem. Rodzic, który otrzymał polskie obywatelstwo może złożyć stosowny wniosek zawierający zgodę drugiego rodzica. Dziecko, dla którego ubiega się o obywatelstwo, również musi przebywać w Polsce na podstawie prawa stałego pobytu lub statusu rezydenta długoterminowego UE.
  • Oboje rodzice cudzoziemcy starają się o obywatelstwo: Jeśli rodzice jednocześnie uzyskują obywatelstwo (lub już je mają), wówczas ich małoletnie dzieci automatycznie stają się obywatelami. Gdy dziecko ma powyżej 16 lat, przepisy wymagają także jego zgody na nadanie obywatelstwa. W przypadku młodszych dzieci decydują rodzice.
Ważne

Osoby małoletnie są zwolnione z obowiązku potwierdzania znajomości języka polskiego.

Skrócona ścieżka dla posiadaczy Karty Polaka

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego dla osób o polskim pochodzeniu urodzonych poza granicami kraju. Osoby legitymujące się Kartą Polaka i żyjące w Polsce mogą skorzystać z następujących przywilejów:

  • Szybsze uzyskanie stałego pobytu: osoba z Kartą Polaka może niemal od razu po przyjeździe do Polski uzyskać zezwolenie na pobyt stały. Jest to duże ułatwienie, ponieważ zazwyczaj cudzoziemcy muszą wcześniej przebywać w Polsce przez kilka lat na podstawie pobytu czasowego.
  • Krótszy wymagany czas pobytu przed uzyskaniem obywatelstwa: mając już prawo stałego pobytu na podstawie Karty Polaka wystarczy rok pobytu w Polsce, aby móc złożyć wniosek o obywatelstwo. To znacznie szybciej niż standardowe 3 lata dla większości cudzoziemców.
  • Brak konieczności udokumentowania mieszkania i dochodu: dokumenty potwierdzające stabilne i regularne źródła dochodu w Polsce nie są obowiązkowe dla osób, które otrzymały zezwolenie na pobyt stały na podstawie Karty Polaka.

W mocy pozostaje wymóg dotyczący znajomości języka polskiego. Osoba z Kartą Polaka musi do wniosku załączyć certyfikat znajomości języka na poziomie B1 lub równoważny dokument.

Co w przypadku odmownej decyzji?

Jeśli wojewoda wyda decyzję odmowną w sprawie uznania za obywatela polskiego, można się od niej odwołać. Odwołanie składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, należy złożyć je osobiście lub wysłać pocztą na adres ministerstwa.

Jeżeli decyzja MSWiA również jest odmowna, możliwe jest zaskarżenie jej do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji Ministra. Pismo ze skargą składa się poprzez urząd, który wydał decyzję, w tym przypadku MSWiA. Ministerstwo jest zobowiązane w ciągu 30 dni przekazać sądowi skargę wraz z odpowiedzią i aktami sprawy.

Podsumowanie

Uzyskanie polskiego obywatelstwa to proces wymagający cierpliwości i starannego przygotowania, ale wielu cudzoziemców pomyślnie przechodzi tę drogę każdego roku. Kluczem jest dobra organizacja: sprawdzenie kryteriów, zgromadzenie dokumentów, poprawne wypełnienie wniosku i śledzenie postępów swojej sprawy.

Autorka: Ishica Zaman, współzałożycielka Lingo Comm, internetowej szkoły nauczającej języka polskiego jako obcego

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
