Świąteczne zakupy - gdzie i jakie prezenty kupują Polacy? [Badanie]

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia to zazwyczaj długi, czasochłonny i do tego kosztowny proces. Oprócz mycia okien i ubierania choinki konieczne są solidne zakupy. W jaki sposób Polacy sobie z nimi radzą?

Świąteczne zakupy – on-line, czy stacjonarnie? Według raportu Deloitte „Zakupy świąteczne 2021” blisko połowa (47 proc.) świątecznego budżetu Polaków zostanie wydana w sieci. To nie jest niespodzianka. Internetowe zakupy były preferowaną metodą nabywania dóbr na całym świecie już w drugim kwartale 2020 r. Z kolei z raportu Gemius „E-commerce w Polsce 2021” wynika, że aż 77 proc. z nas przynajmniej raz dokonało zakupów w sieci. Wśród kupujących prym wiodą kobiety, osoby po 35 roku życia, z wyższym wykształceniem i mieszkańcy największych miast. - Pandemia przyspieszyła jedynie zmiany w zachowaniu i decyzjach zakupowych konsumentów, które były nieuniknione. Według niektórych danych już 3 na 4 Polaków kupuje w e-sklepach i co ciekawe, wcale nie są to osoby najmłodsze. Chociaż pokolenia Z i millenialsów uznaje się za najlepiej odnajdujących się w przestrzeni online, to ich starsi odpowiednicy ponad dwukrotnie częściej twierdzą, że ich zakupy online wzrosły w ciągu ostatniego roku – komentuje Michał Giera, Mobiem Polska Świąteczne zakupy - z jakich urządzeń korzystamy kupując online? Polacy kupują w sieci używając głównie laptopów (78 proc.) i smartfonów (76 proc.). Aczkolwiek, popularność mobilnych urządzeń stale rośnie. Dla porównania w roku 2020, 69 proc. badanych konsumentów kupując w sieci posługiwało się telefonem. W najmłodszej grupie badanych (do 24 roku życia) niezaprzeczalnie króluje właśnie telefon zgarniając 92 proc. udziału wszystkich urządzeń. - Zakupy dokonywane za pośrednictwem urządzeń mobilnych cieszą się coraz większym zaufaniem. Prawie 68 proc. badanych uznaje dokonywanie zakupów w sieci przy użyciu telefonu jako równie bezpieczne, co zakupy na komputerze lub laptopie. Świadomość konsumentów również sukcesywnie wzrasta. Badanie AdColony pokazuje, że blisko 3 na 4 respondentów uważa, że powinno mieć ze sobą smartfon podczas zakupów. Z kolei raport Deloitte „Koniec ery dwóch światów 2021” podkreśla, że 4 na 5 klientów korzysta z urządzeń cyfrowych przed zakupami, żeby porównywać ceny oraz wyszukiwać informacje o produktach. Klient często wie więcej o produkcie niż sam sprzedawca – mówi Michał Pietruszka, Head of Mobile Product, Mobiem Polska Świąteczne zakupy - co i kiedy będziemy kupować na święta? Z danych dostarczonych przez Deloitte wynika też, że średnio 2 na 3 Polaków dokona zakupów świątecznych dopiero w grudniu, czyli tradycyjnie na ostatnią chwilę. Ponad połowa badanych chce się wyrobić ze wszystkimi sprawunkami do 24 grudnia, ale są też i tacy (7 proc.), którzy czekają na poświąteczne i noworoczne wyprzedaże. Co istotne, 73 proc. Polaków planuje spędzić święta w domu. Echem odbija się sytuacja pandemiczna oraz wzrost cen w tym podwyżki paliw. Inaczej wygląda sytuacja zagranicą. Według raportu GWI „Holiday shopping 2021” 7 na 10 wybierze się w odwiedziny do swoich rodzin czy przyjaciół. Natomiast, podczas wirtualnych zakupów będziemy głównie szukać produktów związanych z podróżami i spędzaniem wolnego czasu (71 proc.), akcesoriami elektronicznymi (64 proc.), zabawkami i książkami (63 proc.). Kosmetyków, odzieży, dóbr luksusowych, telefonów i artykułów sportowych będziemy szukać zarówno online, jak i offline. Świąteczne zakupy - łapanie okazji online AdColony zapytało ludzi, czego oczekują od reklam wyświetlanych na urządzeniach mobilnych w okresie świątecznym. Okazuje się, że konsumenci w znacznej mierze chcą zniżek (ponad 44 proc.), spersonalizowanych ofert (40 proc.) oraz ofert specjalnych (blisko 40 proc.). Dopiero w dalszej kolejności chcą być informowani o produkcie lub marce (prawie 28 proc.). Z raportu Deloitte „Zakupy świąteczne 2021” wynika, że w tym roku Polacy wydadzą średnio o 200 zł więcej na święta, niż w roku 2020. Powodem wcale nie jest lepsza sytuacja ekonomiczna, wręcz przeciwnie, wzrost budżetu na gwiazdkę może być związany ze wzrostem cen. Dlatego ludzie ochoczo zerkają w kierunku akcji promocyjnych. Dane zebrane z 25 tys. e-sklepów używających oprogramowania Shoper wykazały, że wartość zamówień podczas tegorocznego Black Friday była wyższa o ponad 55 proc. w stosunku do roku ubiegłego, a liczba zamówień wzrosła o 50 proc. Świąteczne zakupy – skuteczność reklam z motywem Świąt Bożego Narodzenia Odbiorcy reklam świątecznych zwracają szczególną uwagę na wizualne aspekty przekazu (69 proc.), a także na piosenki wykorzystane w reklamie (41 proc.). Do tego 1 na 5 konsumentów, lubiących gwiazdkowe spoty, utożsamia się z reklamami, które ogląda. Co więcej, badani po obejrzeniu reklamy na urządzeniu mobilnym w czasie okołoświątecznym deklarują, że odwiedzają stronę internetową marki (blisko 13 proc.), porównują ceny produktów w sieci (ponad 12 proc.), wyszukują reklamowaną rzecz (11,4 proc.), czytają opinie o niej lub recenzje firmy (blisko 11 proc.). Ponad 7 proc. respondentów przyznaje, że dokonuje zakupu po jakimś czasie od obejrzenia reklamy. - Na długość procesu decyzyjnego konsumenta ma wpływ wiele czynników, m.in. poziom jego dochodów, to, czy produkt jest dla niego istotny, a nawet to w jakim stopniu sam kupujący jest podatny na przekaz reklamowy. Ankietowani twierdzą jednak, że zazwyczaj dokonują zakupu za pośrednictwem reklamy już kilka dni po wyświetleniu (ponad 30 proc.). Rzadziej nabywają towar po tygodniu (14 proc.), kolejnego dnia (11 proc.), a zdarza się, że nawet po miesiącu (8,3 proc.) – zauważa Michał Pietruszka. Zobacz również: Przelewy bankowe w Wigilię, Święta i na przełomie roku

