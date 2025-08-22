Za wypalanie traw, rozniecanie ognia czy rozpalenie grilla w niedozwolonym miejscu, palenie tytoniu poza miejscami wyznaczonymi, nieostrożne obchodzenie się z ogniem: do 30 tys. zł grzywny i do 5 tys. zł mandatu

Za wypalanie traw, rozniecanie ognia, palenie tytoniu poza miejscami wyznaczonymi, nieostrożne obchodzenie się z ogniem: do 30 tys. zł grzywny i do 5 tys. zł mandatu. Dlaczego? Bo nowelizacja przepisów to odpowiedź na rosnące zagrożenie pożarowe w Polsce. Wprowadzając surowe kary finansowe, rząd ma nadzieję skuteczniej walczyć z niebezpiecznymi zachowaniami i zapobiegać tragediom.

Coraz częstsze i bardziej dotkliwe susze, a co za tym idzie — rosnące ryzyko pożarów, skłoniły polski rząd do podjęcia zdecydowanych działań. Po tragicznym pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym, który w kwietniu pochłonął 450 hektarów cennego terenu, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Jej celem jest drastyczne zaostrzenie kar za działania, które mogą doprowadzić do pożaru.

Nowe, surowe kary za podpalenia: Koniec pobłażliwości dla nieostrożnych

Dotychczasowe sankcje za nieostrożne obchodzenie się z ogniem czy wypalanie traw były niskie, a ich wysokość nie była zmieniana od lat 90. Teraz ma się to zmienić. Projekt nowelizacji, przyjęty przez rząd, wprowadza kary na miarę XXI wieku, a ich wysokość ma dorównać sankcjom za wykroczenia drogowe.

Co się zmieni? Przede wszystkim, maksymalna grzywna za wykroczenia, które mogą spowodować pożar, wzrośnie z dotychczasowych 5 tys. zł do aż 30 tys. zł. Zmiana obejmie takie zachowania jak:

nieostrożne obchodzenie się z ogniem,

rozniecanie ognia lub palenie tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,

wypalanie traw, słomy lub pozostałości roślinnych,

niezapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu,

dokonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub utrudnić akcję ratunkową.

Ważne To jednak nie wszystko. Wzrosną również kary nakładane w postępowaniu mandatowym. Obecnie mandat za te wykroczenia wynosi maksymalnie 500 zł. Po zmianach będzie to nawet 5 tys. zł, a w przypadku popełnienia kilku wykroczeń jednocześnie – do 6 tys. zł.

Ponadto, z katalogu kar usunięta zostanie kara nagany, która uznana została za całkowicie niewspółmierną do potencjalnych skutków i kosztów pożaru. Zamiast tego, wprowadzona zostanie kara ograniczenia wolności, co podkreśla wagę tych wykroczeń i ich potencjalne konsekwencje.

Przykład: Koniec z beztroskim paleniem papierosów na łonie natury

Przykład Nowe przepisy uderzają w nieodpowiedzialne zachowania, które często są ignorowane, a mogą prowadzić do katastrofy. Wyobraźmy sobie upalny, letni dzień. Turysta, spacerujący po suchym lesie, beztrosko pali papierosa. Postanawia wyrzucić niedopałek na ziemię, nie upewniwszy się, że został on w pełni zgaszony. Ten z pozoru niewielki akt może spowodować pożar, który zniszczy las i zagrozi okolicznym domostwom. Do tej pory, za tego typu wykroczenie, groził mu mandat w wysokości zaledwie kilkuset złotych. Po wejściu w życie nowych przepisów, za tak nieostrożne zachowanie, będzie mógł zostać ukarany mandatem w wysokości nawet 5 tys. zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, grzywna może wynieść do 30 tys. zł.

W ten sposób rząd wysyła jasny sygnał: koniec z pobłażliwością. Niewinne z pozoru wykroczenia, takie jak rzucenie niedopałka czy rozpalenie grilla w niedozwolonym miejscu, mogą mieć dramatyczne konsekwencje. Nowe, surowe kary mają zniechęcić do takich zachowań i przypomnieć, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo przeciwpożarowe spoczywa na każdym z nas.

Podsumowując, nowelizacja przepisów to odpowiedź na rosnące zagrożenie pożarowe w Polsce. Wprowadzając surowe kary finansowe, rząd ma nadzieję skuteczniej walczyć z niebezpiecznymi zachowaniami i zapobiegać tragediom, takim jak pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Nowe przepisy mają nie tylko karać, ale przede wszystkim edukować i uświadamiać, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo przyrody i ludzi jest sprawą wagi państwowej.