Kody rabatowe - aspekty prawne i bezpieczeństwo dla użytkownika

To już niemal pewne – będzie dłuższy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków i dzieci wymagających po urodzeniu dłuższej hospitalizacji. Są na to środki w budżecie państwa rok 2025. Wymiar dodatkowego urlopu ma wynieść do 8 lub odpowiednio – do 15 tygodni w zależności od okresu hospitalizacji dziecka, tygodnia ciąży, w którym dziecko się urodzi lub jego masy urodzeniowej.