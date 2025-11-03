REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Marketing kancelarii » Paczka na dobry początek, czyli od czego zacząć marketing kancelarii

Paczka na dobry początek, czyli od czego zacząć marketing kancelarii

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 listopada 2025, 09:37
Katarzyna Buczkiewicz
Katarzyna Buczkiewicz
Ekspert w zakresie PR i marketingu prawnego
Od czego zacząć marketing kancelarii?
Od czego zacząć marketing kancelarii?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Decyzja zapadła, postanawiasz założyć własną kancelarię. Historie mogą być różne – właśnie zdobyłeś uprawnienia, odchodzisz z innej kancelarii, robisz spin-off wraz z częścią zespołu. Niezależnie od powodu, marketing czas zacząć. Pierwsze miesiące to często walka o widoczność. Ten artykuł podpowie Ci, od czego zacząć i jak szybko przejść od chaosu do konkretnego planu marketingowego.

Dobra wiadomość jest taka, że jeśli posiadasz kilka czy kilkanaście lat doświadczenia w kancelarii międzynarodowej lub znanej kancelarii polskiej - masz ułatwione zadanie: baza klientów, rozpoznawalność w środowisku, specjalizacja, imponujące doświadczenie w miejscu o dobrej reputacji i wypracowanej marce, miejsca w rankingach prawniczych, relacje z mediami.

REKLAMA

REKLAMA

Gorsza, ale nie beznadziejna wiadomość dla początkujących jest taka, że wszystko muszą wypracować od początku - organicznie, a w dobie obecnej konkurencji, szczególnie w dużych centrach biznesowych, nie będzie to łatwe. Ale możliwe!

Na dobry początek mam dla Ciebie kilka wskazówek.

1. Marketing prawniczy to część strategii Twojej firmy

Marketing nie jest osobnym bytem, powinien wynikać ze strategii kancelarii i wynikających z niej planów. Planowanie działań sprawia trudności, ale się opłaca. Działania chaotyczne, ad hoc, niesystematyczne i przypadkowe nie są efektywne. W opracowaniu strategii pomoże Ci jedno z moich ulubionych narzędzi – analiza SWOT, za pomocą, której określisz mocne i słabe strony kancelarii, a także zagrożenia i szanse. Wykorzystanie analizy umożliwi Ci zdefiniowanie przewagi konkurencyjnej – przydatnej w późniejszym czasie do ofert, strony internetowej, profilu / specjalizacji etc.

REKLAMA

2. Adaptuj, inspiruj się, testuj, ale nie kopiuj – zrób to po swojemu

Zdefiniuj personę zakupową Twojej kancelarii. Specjalizujesz się w prawie budowlanym i nieruchomości? Zapewne będą to inwestorzy, deweloperzy, wykonawcy, architekci, być może gminy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne

Marketing prawniczy posiada obecnie wiele narzędzi. Nie oznacza to, że masz je wszystkie wdrażać, bo są w trendach lub zobaczyłeś je u konkurencji. Dostosuj je do swoich możliwości i profilu kancelarii. Wprowadzaj sukcesywnie, nie musisz robić wszystkiego na raz.

Są obszary bazowe, które dobrze jest mieć na start kancelarii, takie jak:

• strona internetowa,

• wizytówka Google My Business,

• profil kancelarii na LinkedIn,

• profil osobisty na LinkedIn,

• logo i brand book, czyli materiały z identyfikacji wizualnej – tutaj przyda się logo w różnych formatach oraz wzory (edytowalne) takie jak np. papier firmowy, wizytówki, e-broszura, grafiki do mediów społecznościowych, a dla bardziej zaawansowanych także: prezentacja, newsletter, mailing i inne,

• profesjonalne zdjęcia grupowe oraz poszczególnych członków zespołu,

• komunikat o nowej kancelarii do zamieszczenia w mediach społecznościowych i na portalach branżowych (płatnych i bezpłatnych), a jak mamy większy budżet to także w materiałach sponsorowanych, np. w postaci wywiadu na znanej platformie,

• mailing do klientów.

Co możesz zostawić na później:

rankingi polskie i zagraniczne (chyba, że masz już historię rankingową, wtedy nie warto robić luki, bo będziesz zaczynać od początku),

publikacje w mediach – bardzo przydatne narzędzie nadające Ci miano eksperta, ale wymagające sporych nakładów czasu,

wystąpienia publiczne na konferencjach – kolejne narzędzie do budowania marki, ale również wymagające przygotowania, a co za tym idzie – czasu,

webinaria – pozyskujesz potencjalnych klientów, a u obecnych budujesz wiarygodność i lojalność, użyteczne narzędzie, wymagające sprawdzonej platformy i rozwiniętej bazy,

udział w imprezach branżowych – networking i relacje w życiu kancelarii są niezwykle ważne, rozważ to, szczególnie przy promocji nowej firmy na rynku,

przynależność do organizacji, np. związku deweloperów, prawników przedsiębiorstw, izb gospodarczych – daje duże zasięgi i możliwości, ale po pierwsze jest kosztowna i aby przyniosła pożądany efekt, wymaga sporego zaangażowania, np. wspólnej organizacji wydarzeń, uczestnictwa w wydarzeniach dla firm członkowskich, publikacji w raportach, newsletterach etc. Nie wystarczy się zapisać i opłacać składki – trzeba działać,

newslettery i alerty prawne – doskonałe narzędzie aktualizujące wiedzę Twoich klientów, a jednocześnie pokazujące, że jesteś na bieżąco, śledzisz zmiany i trendy. Wymaga sporo researchu i pisania oraz dobrego narzędzia technologicznego do dystrybucji treści,

blogi – obszar mam wrażenie niedoceniony, ale dla wybranych: osób systematycznych, lubiących pisać, lubiących dzielić się wiedzą i nie bojących się utraty know-how,

podcasty – narzędzie dla zaawansowanych i nieco wtajemniczonych, wśród zalewu informacji i przebodźcowania, sztuką jest stworzenie ciekawego, unikatowego contentu.

3. Uważaj na pułapkę właściciela

Niekorzystna jest sytuacja, gdzie właściciel kancelarii zajmuje się wszystkim jednocześnie i na rozwój biznesu nie ma już po prostu czasu. Łączenie wielu zadań jest często domeną i jednocześnie pułapką właściciela: marketing, HR, administracja, księgowość, IT. Właściciel „wielofunkcyjny” podejmuje działania nieskoordynowane, przypadkowe, bez planu i strategii, czyli chaotyczne, a przez to nieefektywne. Na końcu jest rozczarowanie – tyle pracy, a zero efektów, marketing nie działa.

O wadach i zaletach poszczególnych narzędzi, o tym jak powinny wyglądać i jak je stworzyć samodzielnie lub z pomocą eksperta, opowiemy w kolejnych artykułach.

O Autorze

Autorka: Katarzyna Buczkiewicz – ekspert ds. marketingu i PR prawniczego
Posiada 20-letnie doświadczenie w marketingu prawniczym. Pełniła funkcję szefa marketingu w kancelariach polskich i międzynarodowych. Wcześniej była koordynatorem ds. kluczowych klientów w Deloitte. Od 9 lat doradza kancelariom jako ekspert zewnętrzny. Autorka wielu publikacji prasowych.

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Powiązane
Czy kancelarii prawnej potrzebny jest marketing
Czy kancelarii prawnej potrzebny jest marketing
Kancelaria, która słucha i sprzedaje - jak budować nowoczesną markę w zgodzie z wartościami?
Kancelaria, która słucha i sprzedaje - jak budować nowoczesną markę w zgodzie z wartościami?
Niezwykli ludzie. Jak wzbogacać kulturę organizacji dzięki talentom osób z niepełnosprawnością?
Niezwykli ludzie. Jak wzbogacać kulturę organizacji dzięki talentom osób z niepełnosprawnością?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Dostają minimum 1800 złotych, ale przeciętnie to ponad 4100 złotych brutto
03 lis 2025

Czy świadczenie pomostowe, którego średnia wysokość przekracza 4 tys. złotych to korzystne rozwiązanie dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Średnia wysokość świadczenia nie mówi nam bowiem wiele o tym, jaka jest sytuacja poszczególnych świadczeniobiorców.
Paczka na dobry początek, czyli od czego zacząć marketing kancelarii
03 lis 2025

Decyzja zapadła, postanawiasz założyć własną kancelarię. Historie mogą być różne – właśnie zdobyłeś uprawnienia, odchodzisz z innej kancelarii, robisz spin-off wraz z częścią zespołu. Niezależnie od powodu, marketing czas zacząć. Pierwsze miesiące to często walka o widoczność. Ten artykuł podpowie Ci, od czego zacząć i jak szybko przejść od chaosu do konkretnego planu marketingowego.
Koniec ery donosów na krzyki dzieci na boisku? Prezydent Nawrocki podpisał rewolucyjną nowelizację
03 lis 2025

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o sporcie, która raz na zawsze kończy z absurdalnymi sytuacjami, gdy boiska szkolne czy popularne orliki są zamykane z powodu... hałasu. Od teraz obiekty sportowe wykorzystywane przez dzieci i młodzież nie będą podlegały rygorystycznym normom akustycznym z Prawa ochrony środowiska. To przełomowe rozwiązanie, na które czekało tysiące rodziców, trenerów i młodych sportowców.
Mieszkasz obok orlika, boiska, siłowni plenerowej, kortu, bieżni, lodowiska, skateparku, rolkowisk i pumptracków – nie możesz narzekać na hałas [Prezydent podpisał USTAWĘ]
02 lis 2025

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o sporcie – podpisana przez Prezydenta RP w dniu 29 października 2025 r. dotyczy przeciwdziałania zjawisku ograniczania funkcjonowania, a nawet zamykania, ogólnodostępnych obiektów sportowych w związku ze skargami mieszkańców dotyczącymi hałasu, generowanego przez użytkowników tych obiektów. Można powiedzieć, że skarżący się mieszkańcy na hałas, np. przy orlikach - przegrali tą batalię.

REKLAMA

Czy można zignorować system kaucyjny i dalej wyrzucać puszki, plastikowe i szklane butelki do odpadów segregowanych tak jak dotychczas? Czy grożą za to kary?
02 lis 2025

System kaucyjny na butelki i puszki jest szeroko komentowany. Pojawia się jednak pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy ktoś nie może lub nie chce zbierać i zwracać opakowań. Czy w takim wypadku można je po prostu wyrzucać do dotychczasowych pojemników na odpady segregowane – szkło do zielonych, a plastik i puszki do żółtych?
Nadchodzi rewolucja w dostępie do broni: „Jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych narodów w Europie”. Posłowie chcą wykonać pierwszy krok, by to zmienić
03 lis 2025

Szykuje się największa od lat zmiana w przepisach dotyczących dostępu do broni. Posłowie pracują nad nowelizacją ustawy o broni i amunicji z 21 maja 1999 r., która może znacząco ułatwić wielu obywatelom legalne posiadanie broni palnej. Nowe przepisy mogą otworzyć magazyny dla tysięcy Polaków.
Rząd już zdecydował - 5116,99 zł emerytury. Wzrost od 1 stycznia 2026 roku. Kto dostanie tyle pieniędzy?
01 lis 2025

Osoby, które w okresie swojej aktywności zawodowej wypracowały szczególne osiągnięcia, będą mogły po jej zakończeniu liczyć na emeryturę w wysokości odbiegającej od tej standardowej. Co trzeba zrobić i na co będzie można liczyć w zamian?
500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji pojęła decyzję
03 lis 2025

Czy małżeństwa z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe od państwa? Jest petycja dotycząca tzw. „500 plus dla małżeństw” – nowego świadczenia, które miałoby docenić trwałość długoletnich związków. Senacka Komisja Petycji analizuje i podejmuje decyzję.

REKLAMA

Niższy wiek emerytalny już od 2026 roku. Dla kobiet i mężczyzn. Senat już przegłosował, ale nie dla wszystkich grup zawodowych
31 paź 2025

Czy kolejna grupa zawodowa uzyska szczególne uprawnienia emerytalne? Toczą się prace na przepisami, które miałyby umożliwić niektórym osobom wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej. Nie każdego będzie obowiązywała granica 60 i 65 lat.
Pieniądze z subkonta ZUS i OFE po zmarłym mogą trafić do rodziny. ZUS wyjaśnia na jakich zasadach i co muszą zrobić spadkobiercy
31 paź 2025

W razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa lub śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto, zgromadzone środki mogą zostać podzielone i wypłacone uprawnionym. Jeśli zmarły ukończył 65 lat i miał już przyznaną tzw. emeryturę docelową, pieniądze co do zasady nie podlegają dziedziczeniu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy od wypłaty pierwszej emerytury docelowej minęło mniej niż trzy lata. Wtedy możliwa jest tzw. wypłata gwarantowana.

REKLAMA