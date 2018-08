Karta Dużej Rodziny - jakie nowości?

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają m.in. możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Rodziny wielodzietne mogą korzystać z tańszych biletów wstępu m.in. do: teatrów, muzeów i parków krajobrazowych, a także z tańszych karnetów na basen i siłownię. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Szeroka oferta dla rodzin wielodzietnych

Do programu Karty Dużej Rodziny może dołączyć każda firma i instytucja niezależnie od wielkości, sektora czy zasięgu działania. Wśród partnerów są zarówno ogólnopolskie sieci, jak i mali lokalni przedsiębiorcy. Partnerzy przystępują do programu dobrowolnie, a wielkość zniżek udzielana jest indywidualnie.

Nowi partnerzy

W programie uczestniczy już ponad 4,6 tys. firm i instytucji oferujących zniżki w 20,5 tys. miejsc w całej Polsce. W ostatnim czasie do programu dołączyli m.in.:

Credit Agricole oferujący dla posiadaczy KDR brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta, brak opłat miesięcznych za użytkowanie karty do konta oraz darmowe wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą.

Shell oferuje 20% zniżki (8 gr.) na paliwa podstawowe, 10gr na paliwa premium, 3gr na LPG oraz 20% na wybrane produkty w sklepie.

Deichmann oferuje 10% rabatu na nieprzecenione obuwie dziecięce i plecaki dziecięce.

Polonus oferuje ulgę handlową w wysokości 20%.

Karta Dużej Rodziny rośnie w siłę

Do tej pory wydano ponad 2 mln kart, w tym 1,19 mln dla dzieci. Z systemu ulg i zniżek korzysta aż 451,7 tys. rodzin wielodzietnych. Wskazuje to na coraz większą popularność Karty, a także na to, że rodzin wielodzietnych wciąż przybywa.

Od 2018 roku Karta Dużej Rodziny jest bardziej atrakcyjna. Została dostosowana do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej. Chodzi o wprowadzenie dokumentu Karty Dużej Rodziny w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostał również plastikowy nośnik. Z obu form Karty można korzystać alternatywnie. Z elektronicznej wersji Karty w formie aplikacji mKDR korzysta 127,9 tys. osób.

Od 2019 r. Kartę Dużej Rodziny będą mogli otrzymać także ci rodzice, którzy kiedykolwiek wychowywali co najmniej trójkę dzieci.

Sprawdź zniżki w ramach Karty Dużej Rodziny!