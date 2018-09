Wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną tylko do końca listopada 2018 r.

540 mln zł na dofinansowanie wyprawek szkolnych. Już 40 proc. rodzin otrzymało świadczenia z programu Dobry Start

To ostatni moment, by dofinansowanie do szkolnej wyprawki w ramach programu Dobry Start dostać jeszcze we wrześniu. Rodzice bądź opiekunowie, którzy zdążą złożyć wniosek do 31 sierpnia, otrzymają świadczenie w wysokości 300 zł w ciągu kolejnego miesiąca. Po tym terminie okres oczekiwania na wypłatę świadczenia będzie dłuższy. Do tej pory w ramach programu Dobry Start świadczenia finansowe w łącznej kwocie 540 mln zł otrzymało już 40 proc. rodzin, które o to wnioskowały.

– Program Dobry Start cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W ciągu dwóch miesięcy mamy już złożonych blisko 90 proc. wniosków o to świadczenie. Świadczy to o tym, że Polacy dobrze odebrali ten program i został on dobrze skalibrowany. Kiedy dla rodziców nadchodzi ten trudny czas posyłania dzieci do szkół, mogą liczyć na specjalne wsparcie i pomoc przy wyprawce. Szacujemy, że wniosków o program Dobry start będzie w sumie około 3,5 mln. Z tego świadczenia skorzysta ok. 4,5 mln dzieci w wieku szkolnym, a program w przyszłym roku będzie kontynuowany – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jak poinformowała na konferencji w tym tygodniu szefowa resortu Elżbieta Rafalska, w ramach programu Dobry Start świadczenia finansowe w łącznej kwocie 540 mln zł otrzymało już 40 proc. rodzin, które złożyły wnioski. W niektórych województwach (m.in. świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim) wypłacono już ponad 50 proc. świadczeń.

Wnioski o dofinansowanie do wyprawki złożyło do tej pory 2,5 mln rodzin z 3,4 mln uprawnionych do świadczenia. Na cały program Dobry Start przeznaczone jest z budżetu państwa blisko 1,45 mld zł. Świadczenie przysługuje na dzieci rozpoczynające naukę w szkole między 7. a 18. rokiem życia (lub 20. w przypadku kontynuowania nauki rozpoczętej w danej szkole przed ukończeniem 18 lat).

– Od tej zasady są dwa wyjątki, bo świadczenie przysługuje również na sześciolatki, które idą do I klasy szkoły podstawowej. Natomiast w przypadku dzieci niepełnosprawnych, które nadal się uczą, świadczenie przysługuje do 24. roku życia – mówi Bartosz Marczuk.

W ramach uruchomionego w tym roku programu Dobry Start wnioski o dofinansowanie do szkolnej wyprawki w wysokości 300 zł można składać online, za pośrednictwem profilu zaufanego (od 1 lipca) bądź tradycyjnie, w urzędzie albo na poczcie (od 1 sierpnia).