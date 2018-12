Program "Dobry start" kontynuowany w roku szkolnym 2019/2020

Rafalska: Program "Dobry start" okazał się sukcesem i będzie kontynuowany

Program "Dobry start" okazał się sukcesem, został bardzo sprawnie wprowadzony i skorzystali z niego niemal wszyscy uprawnieni - powiedziała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Podkreśliła, że program będzie kontynuowany w przyszłym roku.

Do 30 listopada można było składać wnioski o wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł w ramach programu "Dobry start". Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

reklama reklama

Minister Rafalska w rozmowie z PAP oceniła, że program okazał się sukcesem i skorzystali z niego niemal wszyscy uprawnieni. "Jeżeli początkowo twierdzono, że 80-90 proc. osób złoży wnioski, bo byli tacy, co mówili, że to +nędzne ochłapy+, to dzisiaj okazuje się, że z 4 mln 600 tys. dzieci, które mogły skorzystać ze świadczenia, niewiele nam do osiągnięcia tych stu procent" – wskazała szefowa MRPiPS.

Dodała, że wypłacanie pieniędzy z programu przebiegło bez większych problemów. "Środki na program były zabezpieczone, w jego realizacji nie mieliśmy najmniejszych kłopotów, chociaż był on wdrażany w trybie pilnym. Dodatkowym sukcesem jest imponująca ilość wniosków składanych drogą elektroniczną, to jest ponad 50 proc." – podkreśliła Rafalska.

"Jak na pierwszy rok funkcjonowania tego programu, to został on bardzo sprawnie wprowadzony, samorządy dobrze sobie z nim poradziły, a rodzice nie mieli najmniejszego problemu z tym, żeby wydać te środki na doposażenie swoich dzieci na nowy rok szkolny" – oceniła minister.

Dodała, że choć rok szkolny zaczął się już jakiś temu, to wyprawka szkolna dla tych, którzy złożyli wniosek w ostatnich dniach, może być przydatna w perspektywie zbliżających się 6 grudnia mikołajek.

Rafalska zadeklarowała, że fundusze na przyszłoroczną edycję programu zostały zagwarantowane w budżecie państwa. "To nie jest akcja jednoroczna, to program, który wpisał się już w politykę rodzinną i społeczną, którą realizuje rząd" – podkreśliła minister. Dodała, że program ten stanowi też realizację tzw. piątki Morawieckiego.

Po raz pierwszy program "Dobry start" objął uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłatę świadczenia realizowały gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – powiaty.

Wniosek o świadczenie "Dobry start" rodzice i opiekunowie mogli złożyć online od 1 lipca. Od 1 sierpnia wniosek można było składać także drogą tradycyjna, papierową.

W ramach programu "Dobry start" 300 zł przysługuje na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Świadczenie jest wypłacane niezależnie od dochodów rodziny. Wnioski można było składać do 30 listopada. (PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/

Polecamy serwis: Edukacja