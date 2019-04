Lex Empirica – wygraj płatny staż w jednej z najlepszych kancelarii prawnych

Wydarzenie, które cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przyszłych prawników, z sukcesem organizowane jest od początku przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Ślązak, Zapiór i Wspólnicy z Katowic.

Konkurs „Lex Empirica" adresowany jest do studentów prawa II, III, IV i V roku oraz absolwentów prawa z roku akademickiego 2017/2018. Uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, umiejętności i znajomości z wielu gałęzi prawa. Przystępując do konkursu i kwalifikując się do etapu finałowego, stoją także przed niebywałą okazją zdobycia cennego doświadczenia, pożądanej praktyki procesowej oraz nabycia kompetencji komunikacyjnych i negocjacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu prawniczego. - Podział konkursu na dwa etapy – pisemny i w formie publicznego wystąpienia, daje możliwość oceny, czy uczestnik ma predyspozycje, aby w przyszłości z powodzeniem wykonywać zawód prawnika. Kompetencje miękkie są bowiem bardzo istotne w naszej profesji. Stawiamy na najlepszych kandydatów, z którymi będziemy współpracować i mamy nadzieję, że współpraca ta będzie przyszłościowa. Cieszymy się, że dotychczasowe edycje konkursu przeniosły duże zainteresowanie - podsumowuje Radca Prawny Michał Badura, Wspólnik Zarządzający Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Ślązak, Zapiór i Wspólnicy.

reklama reklama



Ceniony konkurs „Lex Empirica" to zatem nie lada gratka dla uczestników. Nagrodą główną w rozgrywkach prawnych jest dwumiesięczny staż z wynagrodzeniem w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Ślązak Zapiór i Wspólnicy. Zwycięzcy, pod czujnymi okiem ekspertów i jednocześnie wspierających mentorów, będą mieli możliwość nabycia cennego doświadczenia zawodowego w jednej z najlepszych śląskich kancelarii prawnych. Poczują także doskonałą i motywującą atmosferę pracy w zgranym zespole profesjonalistów. Nagroda przeznaczona jest dla laureatów I, II i III miejsca.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie rozwiązań 2 z 10 kazusów prawniczych (wybranych z dwóch różnych gałęzi prawa), dostępnych na stronie internetowej organizatora. Następnie jury dokona wyboru maksymalnie 10 najlepszych rozwiązań, których autorzy zostaną zakwalifikowani do udziału w etapie finałowym. Informacje o zakwalifikowaniu się uczestnicy otrzymają do 13 maja, by już 22 maja wcielić się w rolę pełnomocnika procesowego. Finał, który zorganizowany zostanie w auli Uniwersytetu Śląskiego przy udziale publiczności, ma charakter symulacji codziennej pracy prawnika. Uczestnicy będą mieli za zadanie wykazać się umiejętnościami zastosowania swojej wiedzy w udzieleniu krótkiej porady prawnej, przedstawieniu argumentacji procesowej i szeregu innych, podobnych zadań.

Patronat honorowy nad konkursem „Lex Empirica" objęli: Prezydent Miasta Katowice, Wojewoda Śląski oraz Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji. Patronem medialnym wydarzenia zostali TVP Katowice, INFOR oraz portal studentprawa.pl. Partnerami są: C.H.Beck Księgarnia prawnicza, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, Grupa INFOMAX, Muzeum Śląskie, Teatr Śląski oraz Wolters Kluwer Wydawnictwo Prawnicze.

Szczegółowe informacje o konkursie i drodze do jego przystąpienia znajdują się na stronie: https://www.kancelaria-szip.pl/konkurs

W przypadku pytań, zapraszam do kontaktu pod adresem: lex.empirica@kancelaria-szip.pl

Polecamy serwis: Pomoc prawna