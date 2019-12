Ponad 500 zł z okazji świąt od pracodawcy

Wydatki pracodawcy z okazji świąt

Na święta co piąty przedsiębiorca planuje wydać ponad 500 zł na pracownika - wynika z badania „Plany Pracodawców”. Wśród najpopularniejszych inicjatyw gwiazdkowych firmy wymieniają organizację pracowniczych wigilii, premie świąteczne i bony podarunkowe.

Jak wskazali autorzy opublikowanego we wtorek badania, w 2019 r. firmy przeznaczą więcej pieniędzy niż rok temu na inicjatywy pracownicze związane ze świętami.

Wigilia pracownicza, premie świąteczne i bony podarunkowe

Najpopularniejszą inicjatywą pracodawców, związaną z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem, jest organizacja spotkania świątecznego. W tym roku 47 proc. firm spędzi tak czas ze swoimi pracownikami. Na drugim miejscu wśród popularnych benefitów są premie świąteczne. Zamierza je wypłacić 34 proc. pracodawców. 26 proc. firm planuje wręczyć zatrudnionym bony podarunkowe, 22 proc. upominki, a 18 proc. wspólnie z pracownikami wziąć udział w akcji charytatywnej. Natomiast 16 proc. przedsiębiorstw nie planuje żadnych dodatkowych aktywności związanych ze świętami.

Trzy lub więcej bonusów

37 proc. pracodawców - jak wskazano we wtorkowym komunikacie - skupi się na jednej świątecznej inicjatywie – najczęściej zorganizują wigilię pracowniczą (14 proc.) lub przekażą pracownikom premię okolicznościową (10 proc.). Dwa bonusy świąteczne deklaruje 22 proc. firm. Najczęściej połączą przyjęcie świąteczne z premią (8 proc.). Z kolei 30 proc. przedsiębiorstw deklaruje wręczenie pracownikom trzech lub więcej bonusów.

Ponad 500 zł

Z okazji świąt na jednego pracownika 20 proc. przedsiębiorstw zamierza wydać ponad 500 zł, co stanowi wzrost w tej grupie o 7 p.p. rdr. - wynika z badania. Odsetek firm, które chcą zapewnić prezenty świąteczne o wartości od 100 do 300 zł, wynosi 30 proc. (spadek o 7 p.p. rdr). Z kolei 19 proc. pracodawców, podobnie jak w ubiegłym roku, zapewnią zatrudnionym dodatkowe świadczenia w wysokości od 300 do 500 zł.

Dla kogo?

Bony podarunkowe w większości firm (89 proc.) będą przyznawane wszystkim pracownikom. Premie okolicznościowe 76 proc. przedsiębiorstw planuje przyznać wszystkim zatrudnionym, 16 proc. - większości pracowników, a 7 proc. mniej niż połowie załogi. Pracodawcy wciąż zamawiają też w tym roku paczki dla pracowników lub ich dzieci - dodano.

Podwyżka wynagrodzenia w 2020 r.

"W nowym roku pracownicy blisko połowy firm mogą też spodziewać się wzrostu wynagrodzenia" - czytamy w komunikacie. Pensje swoim pracownikom na początku przyszłego planuje podnieść 48 proc. firm. "To najwyższy odsetek w historii badania. Jest to pochodna podniesienia płacy minimalnej od stycznia 2020 r. oraz sezonowości zmian"– napisano. Dodano, że firmy z reguły przyznają podwyżki w pierwszym kwartale.