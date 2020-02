13 emerytura w wysokości najniższej emerytury co roku: ustawa podpisana przez prezydenta

Trzynasta emerytura gwarantowana! Prezydent Duda podpisał ustawę

25 lutego 2020 roku to bardzo ważny dzień dla wszystkich emerytów i rencistów. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o trzynastej emeryturze. Oznacza to, że dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury będzie pewne i wypłacane co roku.

Prezydent Andrzej Duda ustawę o trzynastej emeryturze podpisał podczas Międzypokoleniowego Dnia Aktywności w Żyrardowie.

– Cieszę się z radości seniorów, ale cieszę się z tego, że tę radość widzą też młodzi, ci młodsi znacznie ode mnie, którym w przyszłości przyjdzie prowadzić polskie sprawy – mówił we wtorek w Żyrardowie prezydent Andrzej Duda. – Chcemy, by każde pokolenie było w należyty sposób zabezpieczone (…) Żeby dla tych, którzy całe swoje życie przepracowali, którzy zasługują na to, by wreszcie odpocząć, także dla nich było godziwe świadczenie pozwalające im żyć bez zmartwień. To jeden z elementów bardzo ważnych w społecznej gospodarce rynkowej – dodał.

Trzynasta emerytura, czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, to jeden z elementów mądrej i solidarnej polityki senioralnej. Trzynasta emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury – w 2020 r. będzie to więc 1200 zł (kwota obowiązująca od 1 marca br.). Z kwoty tej nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, a dodatkowe świadczenie, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie wypłacane z urzędu – bez konieczności składania wniosku.

W tym roku trzynasta emerytura ma trafić do 9,8 mln osób, a koszt tego świadczenia to ok. 11,75 mld zł.

Prezydent Andrzej Duda, nawiązując do ogłoszonego przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlenę Maląg przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy o tzw. czternastej emeryturze, zapowiedział, że podpisze taką ustawę.

– Jeżeli ustawa trafi do mnie, w wierzę w to głęboko, że trafi, możecie państwo być spokojni, że także i to świadczenie zostanie podpisane, dlatego że ono jest polskim emerytom zwyczajnie potrzebne. Zawsze powtarzam - dla mnie jest bardzo ważne, najważniejsze to, żeby moim rodakom podnosił się poziom życia – zapewnił prezydent Andrzej Duda.