Trzynasta emerytura każdego roku, a czternastka w 2021 r.

Trzynastka co roku, czternastka jednorazowo w 2021 r.

Rząd planuje ustawową wypłatę 13. emerytury każdego roku, ponadto chce wypłacić dodatkowe świadczenie emerytalne jednorazowo w 2021 r., tzw. 14-stkę – wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Trzynastka od 1 marca każdego roku

Jak podano w wykazie prac, przedmiotowy projekt ustawy wprowadza coroczną wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla wszystkich emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

reklama reklama



Polecamy: Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet STANDARD

Czternastka - listopad 2021 r., wyjątkowo grudzień 2021 r. i styczeń 2022 r.

Dodatkowo, w 2021 r. rząd proponuje jednorazową wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w listopadzie 2021 r., z wyjątkami przewidzianymi do wypłaty w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r. (w zależności od rodzaju świadczenia) w wysokości:

kwoty najniższej emerytury - dla osób, których wysokość emerytury lub renty przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2700 zł,

kwoty najniższej emerytury, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości emerytury lub renty przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2700 zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury - w przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2700 zł.

"Rozwiązanie to będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych" - napisano w wykazie prac.

"Dodatkowo, w projektowanej ustawie proponuje się zmianę w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym – dostosowującą nazwę świadczenia wypłacanego zgodnie z projektowaną ustawą, tj. z „jednorazowego rocznego świadczenia pieniężnego” na „dodatkowe roczne świadczenie pieniężne”. Rozwiązanie to wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom większości emerytów i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe" - dodano.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2019 r. (PAP Biznes)