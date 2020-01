Wyższa trzynasta emerytura w 2020 r. – kiedy wypłata?

Trzynasta emerytura i renta w 2020 r.

Ustawa o trzynastkach dla wszystkich emerytów i rencistów został uchwalona przez sejm. Podobnie jak rok temu, kiedy emeryci i renciści pierwszy raz otrzymali trzynaste, dodatkowe świadczenie, w 2020 r. również będą mogli liczyć na finansowe wsparcie od państwa. Ustawa o trzynastych emeryturach i rentach to wyraz dbałości państwa o najstarszych obywateli, którzy mają coraz większy udział w całym społeczeństwie. Polska coraz większą uwagę skupia na polityce prosenioralnej. Przykładem na to jest chociażby przyznanie tzw. emerytury matczynej czy program „Senior+”.

Kto otrzyma trzynastkę?

Trzynastka zostanie przyznana wszystkim emerytom i rencistom, które na dzień 31 marca 2020 r. mają przyznane prawo do świadczeń emerytano-rentowych. Ustawa dotyczy więc systemu powszechnego, emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, a także świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent inwalidów wojennych i wojskowych oraz wprowadzonych w 2019 r. rodzicielskich świadczeń uzupełniających czyli tzw. emerytur matczynych (Emerytura 4 plus). Jeśli jedna osoba ma prawo do kilku wskazanych w ustawie świadczeń, mimo wszystko przysługuje jej tylko jedna trzynastka.

Wysokość 13. emerytury netto w 2020 r.

Dodatkowa emerytura w 2020 r. będzie wyższa niż wypłacana w poprzednim roku. Wartość jej jednak nie ulegnie zmianie, gdyż wzrośnie wraz ze wzrostem minimalnej emerytury. Pierwsza trzynastka (wypłacana w 2019 r.) także równała się wysokości najniższego świadczenia emerytalnego. Zgodnie z ogólną zasadą świadczenie to jest corocznie waloryzowane z dniem 1 marca i w 2020 r. wyniesie 1200 zł brutto. Jest to kwota najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej. W ubiegłym roku było to 1100 zł brutto. Trzynasta emerytura w 2020 r. wyniesie więc 1200 zł brutto. Kwota netto, czyli tyle, ile emeryt otrzyma "do ręki",równa się 1025 zł.

Warto dodać w tym miejscu, że z kwoty trzynastki nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. Nie wlicza się jej również do dochodu danej osoby.

Trzynastki finansowane są z środków Funduszu Solidarnościowego, co budzi pewne kontrowersje. Wspomniany fundusz powstał z myślą o wsparciu osób niepełnosprawnych. Wywiązywanie się więc z pierwotnej funkcji budzi niebezpodstawne obawy.

Kiedy wypłata trzynastki?

W 2019 r. podstawę do przyznania dodatkowej emerytury (czy renty) stanowiła ustawa z dnia 4 kwietnia o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Nowa ustawa dotyczy już świadczenia, które ma być stałe, a więc przyznawane corocznie wszystkim emerytom i rencistom. W 2020 r. wypłata dodatkowych świadczeń ma nastąpić już od kwietnia. Jest ona dokonywana w dotychczasowym terminie wypłaty emerytury lub renty. Emeryt lub rencista otrzyma ją więc wraz kwietniową emeryturą . Nie musi w tym celu składać żadnych wniosków. Wypłata następuje z urzędu.

Wyjątkiem są trzynaste świadczenia dla osób pobierających świadczenie przedemerytalne i zasiłek przedemerytalny, które otrzymają trzynastkę w majowym terminie wypłaty pobieranych świadczeń.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 743)

Rządowy projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów