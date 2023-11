M.Kobosko: Trzynastka i czternastka nie powinny mieć miejsca

Choruje każdy, zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca. Ale zdecydowana większość z nas ma prawo do zasiłku chorobowego w takim przypadku. Przedsiębiorca, który opłaca składki za siebie musi pamiętać, że samo zwolnienie lekarskie nie wystarczy do wypłaty zasiłku chorobowego z ZUS. Trzeba złożyć wniosek. Pracodawcy, którzy wypłacają zasiłki pracownikom powinni wiedzieć, że mają prawo pomniejszyć składki ZUS na ubezpieczenia społeczne o kwotę wypłaconych świadczeń. Formalności potrzebne do wypłaty zasiłku chorobowego tłumaczy Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego.