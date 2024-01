Komunikat MF: Przesuwamy KSeF. Rezygnujemy z wdrożenia w 2024 r. Bo ma wadliwy kod. Nie zafundujemy „Polskiego ładu 2”. Nowa data wprowadzenia po audycie

Min. B. Nowacka: Podwyżki na kontach nauczycieli w marcu 2024 r. Co najmniej 1500 zł. I wyrównanie. A potem prace domowe i powiązanie pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem

Od marca 2024 r. na konta nauczycieli wpłyną pensje po podwyżkach. Z pierwszym przelewem wyrównanie od stycznia. Redakcja zwraca nauczycielom uwagę, że daty te nie będą aktualne, jeżeli prezydent A. Duda skieruje ustawę budżetową i okołobudżetową do Trybunału Konstytucyjnego. Podstawą skierowania do TK będzie prawdopodobnie to, że dwa posłowie mają niesłusznie wygaszone mandaty (wbrew rozstrzygnięciom SN).