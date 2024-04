261,74 zł zamiast 240,52 zł. Tak przeciętnie wzrosła od 1 kwietnia 2024 r. składka wypadkowego. Sprawdź, czy dla twojej grupy działalności też.

Od 1 kwietnia 2024 r. stopa procentowa składki wypadkowej wzrosła dla 1 grupy działalności, a dla 32 została obniżona. Najniższa wynosi 0,67 proc., a najwyższa 3,33 proc.

Od 1 kwietnia 2024 r. składka ubezpieczenia wypadkowego wzrosła

Zasady opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe wynikają z przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Wskazano w niej, że ubezpieczeniu temu podlegają obowiązkowo osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Koszt ubezpieczenia wypadkowego obciąża w całości pracodawcę. Składka wypadkowa jest ustalana na cały rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego, do 31 marca następnego roku. Jej wysokość nie jest taka sama dla każdego płatnika i zależy od kilku czynników, w tym m.in. od stóp procentowych i kategorii ryzyka. Stopy, o których mowa, zmieniają się co 3 lata. Od 1 kwietnia 2024 r. weszło w tym zakresie w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Określono w nim nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki. Taką samą kategorię ryzyka i taką samą stopę procentową składki określono w nim dla 31 grup działalności. Stopa wzrosła dla 1 grupy, natomiast dla 32 została obniżona. Najniższa stopa wynosi 0,67 proc., a najwyższa 3,33 proc.

Wzrost stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dotyczy działalności ,,Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)”. Z obowiązującego 3,06 proc. wzrosła ona do 3, 33 proc. Biorąc pod uwagę fakt, że mediana zarobków pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika wynosi 7860 zł, oznacza to średni wzrost wysokości składki z 240,52 zł do 261,74 zł.

REKLAMA

Jak ustala się wysokość składki wypadkowej?

Jak już wskazano, wysokość składki wypadkowej nie jest taka sama dla każdego płatnika. Niektórzy płatnicy ustalają ją samodzielnie, a dla innych ustala ją ZUS na podstawie informacji ZUS IWA za poprzednie trzy lata kalendarzowe przed danym rokiem składkowym. To, w jaki sposób będzie ona ustalana jest uzależnione m.in. od tego, czy płatnik składek podlega wpisowi do rejestru REGON oraz ilu ubezpieczonych zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego.

W przypadku płatników składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego do 9 pracowników, stopa procentowa jest określona jako 50% najwyższej stopy, czyli 1,67 proc. Taka sama stawka obowiązuje płatników niepodlegających wpisowi do REGON. Jeżeli płatnik zatrudnia powyżej 10 osób, stawkę oblicza się jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie danej grupy działalności i wskaźnika korygującego dla tego płatnika