Laptopy także dla nauczycieli przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kiedy? Sprawdź, co się zmienia w tej sprawie

Określone grupy nauczycieli otrzymały w 2023 r. wsparcie na rozwój kompetencji cyfrowych. Nadal aktualne pozostaje pytanie, co z pozostałymi nauczycielami, którzy nie mogli jeszcze liczyć na bon na zakup laptopa? Czy zostaną uwzględnieni w ramach II rewizji Krajowego Planu Odbudowy? ZNP podjął działania w tej sprawie.

Kto otrzymał w 2023 r. wsparcie na rozwój kompetencji cyfrowych?

Określone grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, realizujących kształcenie w klasach odpowiadających klasom IV-VIII szkół podstawowych otrzymały w 2023 r. wsparcie na rozwój kompetencji cyfrowych. Miało ono postać bonu o wartości 2500 zł na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych. Podstawą ich przekazania były przepisy ustawy z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (dalej: ustawa o wsparciu rozwoju), która weszła w życie 2 sierpnia 2023 r.

REKLAMA

Kiedy pozostałe grupy nauczycieli otrzymają wsparcie?

Na tym tle zrodziło się pytanie, kiedy na analogiczne świadczenie będą mogły liczyć pozostałe grupy nauczycieli, np. nauczyciele klas I–III szkół podstawowych i nauczyciele szkół ponadpodstawowych, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych. Choć pytanie było już zadawane wcześniej, to obecnie w związku z trwającą rewizją KPO, Związek Nauczycielstwa Polskiego dostrzegł większą szansę na realizację tego postulatu, który zresztą zyskał poparcie Ministerstwa Cyfryzacji.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, w ramach konsultacji społecznych, skierował list do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w którym przedstawił swoją opinię do II rewizji Krajowego Planu Odbudowy. Zaapelowano w nim o wprowadzenie zmian rozszerzających grupę uprawnionych do bonów na laptop o pominiętą w dotychczasowym programie grupę nauczycieli przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także o przyspieszenie objęcia bonami na laptop nauczycieli klas I–III szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych. ZNP podkreślił, że także te grupy nauczycieli w swojej codziennej pracy wykorzystują prywatny sprzęt do przygotowania pomocy dydaktycznych, urozmaicania zajęć przedszkolnych i szkolnych a także do komunikacji z rodzicami. Wskazano, że rozporządzenie z 28 września 2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych nie realizuje delegacji ustawowej, gdyż w sposób sprzeczny z ustawą nie wskazało nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych jako grup nauczycieli uprawnionych do wsparcia, a tym samym nie określiło kolejności wsparcia dla nauczycieli. treści ustawy nie ograniczono bowiem wsparcia jedynie do nauczycieli klas IV-VIII, a tym samym nie było podstawy prawnej do dokonania w rozporządzeniu ograniczenia grup nauczycieli uprawnionych do wsparcia.