500 plus z NFZ. Jak wykorzystać pieniądze wpłacone do ZUS? Może to zrobić każdy, kto opłaca składkę zdrowotną. Sprawdź.

500 plus z NFZ. Zęby można leczyć bez płacenia. I choć nie da się wtedy skorzystać ze skomplikowanych i nowoczesnych zabiegów, to jednak są sposoby na to, by odciążyć domowy budżet i wykorzystać swoje pieniądze przeznaczone na składki zdrowotne.

W ramach NFZ nie skorzystasz z nowoczesnych i skomplikowanych zabiegów

Leczenie stomatologiczne na koszt NFZ należy do świadczeń, z których ubezpieczeni korzystają najmniej chętnie. Składa się na to wiele czynników – począwszy od czasu oczekiwania na wizytę, a skończywszy na liście dostępnych usług, stosowanych metodach leczenia i jakości wykorzystywanych materiałów. Dodatkowo w większości przypadków pacjenci korzystający z tych rzekomo bezpłatnych usług i tak spotykają się w gabinecie z ofertą dopłacenia do usługi w celu podniesienia jej jakości. Nie może dziwić fakt, że w ramach NFZ nie skorzystamy z nowoczesnych i skomplikowanych zabiegów, skoro jak wynika z informacji przekazanych przez NFZ, w 2024 r. na leczenie jednego pacjenta przypada od 62 do 107 zł – w zależności od lokalizacji. Gdy odniesiemy te kwoty do cen, które obowiązują za leczenie stomatologiczne w prywatnych gabinetach, łatwo można nabrać co do jakości leczenia finansowanego przez NFZ. Niepokój może się pogłębić na wieść o tym, że w 2022 r. na leczenie stomatologiczne jednej osoby przypadało z NFZ statystycznie 400 zł! Jasno wynika z tego, że choć ceny idą w górę, NFZ przeznacza mniej środków na leczenie stomatologiczne. Warto wiedzieć, że jest to swego rodzaju błędne koło, bowiem im mniej pacjentów korzysta z tego rodzaju usług w ramach NFZ, tym mniejsza kwota jest na nie przeznaczana w kolejnym roku. W pewnym sensie więc to sami ubezpieczeni doprowadzili do sytuacji, w której finansowanie tego leczenia z NFZ spada, gdy ceny rosną.

Jak wykorzystać pieniądze przeznaczone na składki zdrowotne?

Jeśli nawet pacjenci mają obawy związane z jakością i trwałością leczenia zębów na koszt NFZ, powinni pamiętać, że w ramach opłacanych składek mają również prawo korzystać z usług opieki profilaktycznej, w tym skalingu. W tym wypadku czas oczekiwania nie gra tak istotnej roli i można wizytę zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem. Każdy, kto opłaca składkę zdrowotną może w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ m.in.: trzy razy w roku wykonać przegląd jamy ustnej, a także raz w roku wykonać skaling, czyli usuwanie kamienia nazębnego. Biorąc pod uwagę cennik „prywatnych” usług stomatologicznych, za wykonanie skalingu trzeba zapłacić od 150 do 250 zł, a za przegląd jamy ustnej od 80 zł do 100 zł. Oznacza to, że wykonując trzy razy w roku „na NFZ” przegląd zębów i raz czyszczenie z kamienia, można zaoszczędzić niemal do 550 zł. Co więcej, sprawi to, że wartość środków przeznaczonych na leczenie jednego pacjenta w kolejnym roku, wzrośnie.