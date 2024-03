Szykują się spore zmiany w leczeniu. Resort zdrowia zakasał rękawy

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego już wystartował. Osoby, które spełniają warunki uprawniające do uzyskania wpisu do Rejestru są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis nie później niż do 26 września 2024 r. Jak przebiega złożenie wniosku o wpis do Rejestru?