Odpowiedzi ekspertów z języka angielskiego. Arkusz egzaminacyjny [Egzamin ósmoklasisty 2024 r. CKE i PDF]

Egzamin ósmoklasisty 2024 r: Publikujemy arkusz egzaminacyjne i odpowiedzi na pytania - egzamin z języka obcego zakończył dziś zmagania ósmoklasistów. Powodzenia w szkole średniej.

W czwartek odbył pisemny egzamin z języka obcego nowożytnego – trzecia, ostatnia część egzaminu ósmoklasistów. We wtorek uczniowie pisali egzamin z polskiego, a w środę z matematyki. Od lat najczęściej wybieranym przez ósmoklasistów językiem obcym jest angielski.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik - wszystko przebiegło spokojnie.

Egzamin ósmoklasisty 2024 r: Odpowiedzi z języka angielskiego. Arkusz egzaminacyjny [CKE i PDF]

Poniżej w formacie PDF arkusz egzaminacyjny:

Egzamin ósmoklasisty 2024 r. Arkusz egzaminacyjny [CKE i PDF]

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP-100-X-2405). Linki:

Teraz czekamy na przygotowanie odpowiedzi przez naszych ekspertów:

Egzamin ósmoklasisty 2024 r. z języka angielskiego. ODPOWIEDZI. (źródło "ANGIELSKI Gryzie")

Tuż po opublikowaniu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną arkuszy CKE eksperci z serwisu "ANGIELSKI Gryzie" usiedli do zadań z języka angielskiego i przygotują dla Was proponowane rozwiązania i odpowiedzi, które wkrótce zamieścimy poniżej. Strona nie odświeża się automatycznie – kliknij F5.

Opis egzaminu ósmoklasisty z języków obcych

Rozumienie tekstu napisanego i tekstu odtworzonego z nagrania – takie zadania znalazły się na egzaminie z języka obcego, który pisali uczniowie klas VIII szkół podstawowych w ostatnim dniu egzaminu ósmoklasisty. Musieli też napisać tekst własny – wpis internetowy lub e-mail.

Arkusze egzaminacyjne z wszystkich sześciu języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego) zdawanych przez uczniów Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w czwartek po zakończeniu egzaminu na swojej stronie internetowej. Arkuszom towarzyszą transkrypcje nagrań.

W arkuszu egzaminacyjnym – niezależnie od języka – były zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, w sumie 14, niektóre rozbudowane (w jednym zadaniu należało udzielić odpowiedzi na kilka pytań). Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź.

Część zadań odnosiła się do nagranych tekstów. Na przykład uczniowie zdający angielski wysłuchali m.in. rozmów na temat kupna książki, ślubu ciotki, tajemniczej osoby, której ulubioną książką jest "Ania z Zielonego Wzgórza" (ang. Anne of Green Gables), oraz wypowiedzi na temat żartów z okazji Prima Aprilis (ang. April Fool's Day). Zdający z niemieckiego wysłuchali m.in. rozmów na temat zakupów przez internet, wspólnej nauki matematyki i angielskiego, grania muzyki w parku oraz prognozy pogody i wypowiedzi na temat tego, jak to jest mieć rodzeństwo. Zdający z rosyjskiego wysłuchali m.in. rozmów na temat szkolnego konkursu na najlepsze selfie i wizyty u okulisty oraz wywiadu z gwiazdą serialu.

Zadania odnosiły się także do zamieszczonych w tekście krótkich tekstów: w tekście z angielskiego była to anegdota na temat XVIII-wiecznego malarza Thomasa Gainsborougha, opowieści na temat mężczyzn przebranych w stroje Spider-Mana i Batmana, myjących okna w szpitala; w teście z niemieckiego jeden tekst dotyczył lotu balonem, inny - naturalnego labiryntu z żywopłotu, a jeszcze inny rywalizacji między pływakiem a rekinem w szybkości; w teście z rosyjskiego jedno z zadań dotyczyło różnych rodzajów muzeów, inne powieści dla młodzieży o czwórce przyjaciół, którzy prowadzą razem biuro detektywistyczne. Zadania odnosiły się też do zamieszczonych w arkuszu ogłoszeń i reklam, a także e-maili.

Wśród zadań na poziomie podstawowym były także pytania sprawdzające znajomość podstawowych zwrotów. Na przykład w teście z angielskiego brzmiały: 5.1. Spotykasz dawno niewidzianą koleżankę. Co jej powiesz? A. It’s been a long time since I last saw you. B. I’m sure we haven’t met before. C. It was nice to see you last weekend. 5.2. Chcesz obejrzeć torbę w sklepie. Co powiesz do sprzedawcy? A. Will you carry that bag for me? B. Would you like to have that bag? C. Could I have a look at that bag? 5.3. Pytasz kolegę, o której godzinie macie się spotkać. Co powiesz? A. What time are we meeting? B. How much time do we have for our meeting? C. How many meetings were there? 5.4. Kolega proponuje Ci wyjazd na narty. Jego pomysł Ci się podoba. Co mu powiesz? A. Do you like my idea? B. I’m feeling well, thanks. C. Sounds like fun!"

Podobne zadania z niemieckiego brzmiały: "5.1. Chcesz przedstawić koleżance swojego brata. Co jej powiesz? A. Alex, ich habe keinen Bruder. B. Das ist mein Bruder Alex. C. Sein Bruder heißt Alex. 5.2. Koleżanka zaprasza Cię na swoje przyjęcie urodzinowe. Co jej odpowiesz? A. Vielen Dank für die Einladung. B. Ich gebe euch die Einladung. C. Bitte, das ist die Einladung. 5.3. Kolega zaproponował Ci wspólną grę w piłkę. Zgadzasz się. Co mu odpowiesz? A. Gleichfalls. B. Sehr gern. C. Nichts zu danken. 5.4. Wręczono Ci całkowicie niespodziewany prezent. Jak wyrazisz swoje zaskoczenie? A. Kopf hoch! B. Das ist aber traurig! C. Was für eine Überraschung!"

Na koniec zdający egzamin musieli napisać własny tekst w języku obcym. Uczniowie, którzy pisali egzamin z języka angielskiego, musieli napisać wpis na stronę internetową szkoły na temat filmu o Dniu Sportu. Musieli wyjaśnić, dlaczego postanowili nakręcić ten film, przedstawić problem, który pojawił się podczas filmowania, oraz zachęcić do obejrzenia filmu i wyrażenia opinii o nim.

Z kolei uczniowie, którzy pisali egzamin z niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego, mieli napisać w e-mailu o przeprowadzce z rodziną do nowego domu. Trzeba było podać powód przeprowadzki, opisać okolicę, w której teraz mieszkają, i wyjaśnić, jakich mebli im brakuje w pokoju i dlaczego wciąż ich nie mają.

Niezależnie od języka zadanie to uzupełnione było informacją: "Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów tak, aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa".

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego trwał 90 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 135 minut.

Dla zdających egzamin ósmoklasisty uczniów z Ukrainy w arkuszach z języków obcych instrukcje były w języku ukraińskim, a polecenia do zadań w dwóch językach: polskim i ukraińskim. Rozwiązania zadań, w zależności od polecenia, można było zapisywać w zdawanym języku obcym lub w języku ukraińskim. Czas rozwiązywania arkusza z języka obcego – w odróżnieniu od czasu, jaki mieli na rozwiązanie arkusza z języka polskiego – nie był wydłużony.

Egzamin ósmoklasisty 2024 r. - język angielski

Do egzaminów z języka obcego przystąpiło ponad 226 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych. Wśród nich jest 11,6 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny.

Jak podała CKE, największa grupa ósmoklasistów – 97,7 proc. – zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych przystąpi 0,4 proc. ósmoklasistów.

Spośród uczniów – obywateli Ukrainy – największa grupa – 75,4 proc. – zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi 23,4 proc. uczniów – obywateli Ukrainy. Do egzaminu z pozostałych języków obcych przystąpi 1,2 proc. wszystkich zgłoszonych uczniów – obywateli Ukrainy.

Podobnie jak w ostatnich latach egzamin jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Krótko o egzaminie ósmoklasisty 2024 r.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, otrzymają też zaświadczenia o wynikach.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 10-12 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. (PAP)