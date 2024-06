47 000 zł na własną elektrownię wiatrową. Rusza nabór wniosków

Z nowego programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” (MEW) będą mogli skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Pierwszy nabór wniosków potrwa od 17 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2025 r. (lub do wyczerpania alokacji środków). W pierwszym naborze przewidziano pulę 50 mln zł. Budżet programu przewidzianego na lata 2024-29 wynosi 400 mln zł. Refinansowane będą inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe i magazyny energii elektrycznej realizowane od 30.06.2023 r.

Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej albo przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej, maksymalnie 47 000 zł

"Rozwój energetyki prosumenckiej jest ważnym elementem wsparcia dla transformacji energetycznej w Polsce. Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej albo przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej przyczyni się do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii. Ponadto rośnie świadomość Polaków dotycząca opłacalności produkcji energii na własne potrzeby i konieczności zwiększenia autokonsumpcji energii w miejscu jej wytworzenia, dlatego w programach dofinansowań uwzględniamy magazyny energii" – powiedział wiceminister Motyka.

Z programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” (MEW) będą mogli skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy zrealizowali inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe i magazyny energii elektrycznej po 30.06.2023 r. Dotacje wyniosą do 30 000 zł na jedną mikroinstalację wiatrową oraz do 17 000 zł na magazyn energii elektrycznej. Pierwszy nabór wniosków potrwa od 17 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2025 r. (lub do wyczerpania alokacji środków). Na pierwszy nabór przewidziano środki o wartości 50 mln zł. Całościowy budżet programu zaplanowanego na lata 2024-2029 wynosi 400 mln zł.

"Widzimy możliwości rozwoju polskich firm w obszarze mikroinstalacji wiatrowych, z kolei środowiska akademickie mają tu szansę wykorzystać swoje badania naukowe w zakresie OZE. Wierzymy, że program będzie stanowić impuls do wykorzystania tego typu mikroinstalacji, szczególnie w regionach o dużym potencjale produkcji energii z wiatru" - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka. "Przewidujemy, że w perspektywie do 2029 roku w wyniku realizacji programu Moja Elektrownia Wiatrowa dojdzie do redukcji emisji CO2 na poziomie 35 000 Mg CO2 na rok" – dodał wiceminister.

Efektywność produkcji energii z wiatru jest uzależniona od miejsca posadowienia turbin wiatrowych. Najlepsze warunki wietrzności są w północnym pasie kraju

Jak przypomniała Prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak, efektywność produkcji energii z wiatru jest uzależniona od miejsca posadowienia turbin wiatrowych. Najlepsze warunki wietrzności są w północnym pasie kraju. Informacje o programie przedstawimy na stronie internetowej, na której znajdują się także mapa wietrzności oraz informacje przydatne w planowaniu inwestycji.

Dotacja NFOŚiGW przewiduje refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję. Zainstalowana moc elektryczna siłowni wiatrowej może wynosić od 1 kW do 20 kW, przy czym program zakłada dofinansowanie nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW. Dofinansowanie będzie udzielane do magazynu energii o pojemności minimalnej 2 kWh i wyniesie nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh. W ramach programu „Moja elektrownia wiatrowa” wysokość konstrukcji małej turbiny wiatrowej nie może przekroczyć 30 m. Finansowanie programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego (FM).