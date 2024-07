Bilet miesięczny za 50 zł na transport lokalny w całym kraju? Czy rząd spełni postulaty Ostatniego Pokolenia?

Aktywiści z organizacji Ostatnie Pokolenie zablokowali 1 lipca 2024 r. rano Wisłostradę na wysokości Zamku Królewskiego w kierunku Żoliborza. W ten sposób wyrazili swój sprzeciw wobec planu rządu Donalda Tuska rozbudowy autostrad i dróg ekspresowych. "Policja usunęła z jezdni 10 siedzących na jezdni osób i skierowała do sądu wnioski o ich ukaranie" - przekazał PAP podkom. Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

Protest Ostatniego Pokolenia

Aktywiści w pomarańczowych kamizelkach pojawili się na Wisłostradzie ok. godz. 8.30. Była to grupa ok. 15 osób, z których dziesięcioro usiadło w poprzek trasy. Pozostali uczestnicy protestu nie torowali przejazdu. "Osoby usunięte przez policję stawiały bierny opór" - poinformował podkomisarz Wiśniewski. Nie potwierdził informacji, że protestujący byli do jezdni przyklejeni. Ok. godz. 9. trasa była ponownie przejezdna.

REKLAMA

❗️PILNE: kilkanaście osób blokuje Wisłostradę w kampanii obywatelskiego oporu. pic.twitter.com/rCcB08cddP July 1, 2024

Postulaty aktywistów - m.in. wprowadzenie biletu miesięcznego na transport lokalny w całym kraju za 50 złotych

W oświadczeniu przekazanemu mediom Ostatnie Pokolenie wyjaśniło, że "organizacja przystępuje do kolejnej serii protestów, ponieważ rząd planuje dalszą rozbudowę autostrad i dróg ekspresowych". Aktywiści zadeklarowali, że "to dopiero początek akcji, ponieważ mimo galopującego kryzysu klimatycznego rząd Tuska zadeklarował, że postulat o zaprzestaniu inwestycji drogowych +nie ma żadnego uzasadnienia+".

Domagają się:

1) przesunięcia 100 proc. środków z nowych autostrad na lokalny transport publiczny oraz

2) wprowadzenia biletu miesięcznego na transport lokalny w całym kraju za 50 złotych.



"Blokujemy drogi, bo troszczymy się o zdrowie i bezpieczeństwo naszych bliskich. Jeśli chcemy, by przyszłość naszych dzieci nie była dramatycznie gorsza niż nasza teraźniejszość, musimy coś zmienić. Musimy się sprzeciwić. Jeśli chcemy, by rząd zrobił pierwszy krok przeciwko zapaści klimatycznej i przekierował 294 miliardy złotych z nowych autostrad na walkę z wykluczeniem transportowym, musimy się sprzeciwić. Dlatego zwykli ludzie będą łamać prawo" – powiedział cytowany przez organizację Łukasz Stanek.

(PAP)

akar/ mark/

Rząd na razie nie zamierza realizować postulatów Ostatniego Pokolenia

W połowie maja 2024 r. Ministerstwo Infrastruktury przesłało do organizacji Ostatnie Pokolenie pismo. Jak mówiła na konferencji prasowej przedstawicielka Ostatniego Pokolenia: "W swojej odpowiedzi na nasze postulaty rząd przede wszystkim kompletnie neguje rzeczywistość kryzysu klimatycznego. Przez 9 stron odpowiedzi odpowiedzi słowo +klimat+ nie pada ani razu" – wskazała . "W odpowiedzi na nasz postulat o zaprzestaniu inwestycji w rozbudowę autostrad i tras szybkiego ruchu, rząd oznajmia, że +rozważanie o ograniczeniu inwestycji drogowych nie ma żadnego uzasadnienia+" - dodała.

Ponadto aktywiści poinformowali, że "rząd proponuje połowiczne spełnienie postulatu o bilecie" - co - zdaniem aktywistów - "to mydlenie ludziom oczu". Nie opublikowano pełnej treści pisma Ministerstwa Infrastruktury.