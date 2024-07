Zakaz trzymania psów na uwięzi od 2025 roku. Tylko 2 wyjątki. Dodatkowo: minimalne powierzchnie kojców [projekt ustawy]

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt autorstwa posłów Koalicji Obywatelskiej, wprowadzający zakaz trzymania psów na uwięzi. Ten zakaz będzie miał dwa wyjątki: będzie można tymczasowo trzymać psa na smyczy podczas spaceru i w transporcie. Zmiana przepisów mają wejść w życie sześć miesięcy po dniu publikacji w Dzienniku Ustaw.

Zakaz trzymania psów na uwięzi - nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt

Aktualnie - od 2012 r., prawo przewiduje możliwość trzymania psa na uwięzi nie krótszej niż 3 metry, nie dłużej niż przez 12 godzin w ciągu doby.



Poselski projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt przewiduje niemal całkowity zakaz trzymania psów na uwięzi. Problem – jak wskazano w uzasadnieniu - dotyczy głównie psów przypiętych na łańcuchach do budy.



Wnioskodawcy argumentują, że utrzymywanie zwierząt na łańcuchu jest niehumanitarne i wiąże się niejednokrotnie z konsekwencjami noszącymi znamiona znęcania się nad zwierzętami, takimi jak wrastanie łańcuchów w szyję, utrzymywanie zwierząt na zbyt ciężkich łańcuchach w stosunku do ich wielkości, przymarzaniem łańcuchów do ciała zwierząt zimą.

REKLAMA

W projekcie zapisano, że tymczasowe trzymanie psa na uwięzi dozwolone jest wyłącznie w trakcie spaceru z psem lub podczas jego transportu.

Psa można trzymać przy domu w kojcu. Będą określone minimalne rozmiary kojców

Autorzy projektu wskazują, że jedyną dopuszczalną i humanitarną formą ograniczenia ruchu na posesji prywatnej, powinien być kojec o określonych wymiarach.



Kojec taki, jak wyjaśniono, powinien mieć pomieszczenie chroniące zwierzą przed zimnem, upałami, opadami atmosferycznymi, mieć dostęp do światła dziennego, zapewniać dostęp do wody i pożywienia oraz umożliwiać swobodną zmianę pozycji ciała.



W projekcie zapisano minimalne rozmiary kojców, uzależnione od wielkości zwierzaka. Zgodnie z propozycją KO,

- pies o wysokości w kłębie poniżej 50 cm miałby mieć kojec o minimalnej powierzchni 10 m kw., a

- pies mający w kłębie pomiędzy 51 cm a 65 cm – kojec o powierzchni nie mniejszej niż 15 m kw.

- psy powyżej 66 cm w kłębie będą musiały mieć kojce nie mniejsze niż 20 m kw.

Ważne Regulacja precyzuje też m.in., co w sytuacji, trzymania więcej niż jednego psa w kojcu, a także, jakie są wymogi dla karmiących suk ze szczeniętami. W myśl projektu, psu utrzymywanemu w kojcu należy co najmniej dwa razy dziennie zapewnić możliwość ruchu poza kojcem.

Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów

Zgodnie z omawianym projektem, nowelizacja przepisów ustawy o ochronie zwierząt ma wejść w życie sześć miesięcy po dniu publikacji w Dzienniku Ustaw.

Stan prac nad projektem nowelizacji

Omawiany projekt został wniesiony do Sejmu RP w dniu 17 lipca 2024 r. i tego samego dnia został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji. Ocena dokonywana tych w opiniach dotyczy przede wszystkim zgodności projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej oraz formalnych elementów uzasadnienia. Projektowi nie został jeszcze nadany numer druku sejmowego.

Warto wskazać, że na 157 wszystkich posłów klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni (KO), omawiany projekt ustawy podpisało 51 osób.

(PAP)

ktl/ jann/



Źródło: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - o ochronie zwierząt

Dalszy ciąg materiału pod wideo