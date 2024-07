Obawa przed sztuczną inteligencją. Czy AI pozbawi nas pracy?

Technologia może pomóc w obliczu zmniejszania się siły roboczej spowodowanego starzeniem się populacji. Jednak prawie połowa respondentów spodziewa się, że sztuczna inteligencja zmniejszy dostępność miejsc pracy - poinformowano w raporcie Allianz Trade.

Obawy przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją

Wśród ponad 6 tys. respondentów z Austrii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski i Hiszpanii 36 proc. wyraziło obawy dotyczące zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. Natomiast 46 proc. uważa, że AI zmniejszy liczbę dostępnych miejsc pracy, a 33 proc. jest odmiennego zdania - poinformowano w raporcie Allianz Trade.

Zdaniem autorów publikacji, niepokojący jest fakt, że 51 proc. uważa, iż luka w umiejętnościach oraz nierówności mogą się pogłębiać wraz z upowszechnianiem się sztucznej inteligencji w różnych branżach. Zwrócono uwagę, że pesymizm w tym względzie jest w dużej mierze zależny od starszego wieku, jednak również wśród młodszych respondentów przeważa przekonanie, że Generatywna AI zaostrzy dysproporcje. Dodano, że 21 proc. z grupy badanych było optymistycznie nastawionych do korzyści płynących z AI dla ich gospodarek.

Dzięki sztucznej inteligencji wzrasta produktywność

Z przytoczonych w raporcie wniosków badaczy gospodarki cyfrowej, takich jak Erik Brynjolfsson, wynika, że sztuczna inteligencja może wypełnić lukę w wydajności i uczeniu się między pracownikami o wysokich i niskich kwalifikacjach.

"Korzystając z danych pochodzących od 5 tys. 179 agentów obsługi klienta, Brynjolfsson i jego zespół odkryli, że dostęp do narzędzi sztucznej inteligencji zwiększa produktywność (mierzoną liczbą rozwiązanych problemów na godzinę) średnio o 14 proc., w tym o 35 proc. dla początkujących i nisko wykwalifikowanych pracowników, aczkolwiek przy minimalnym wpływie na doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych pracowników. Brynjolfsson i jego współautorzy przedstawiają dowody na to, że model AI rozpowszechnia najlepsze praktyki bardziej zdolnych pracowników i pomaga nowszym pracownikom przesuwać się w dół krzywej doświadczenia. Ponadto stwierdzili, że pomoc AI poprawia nastroje klientów, zwiększa retencję pracowników i może prowadzić do uczenia się pracowników" - czytamy w raporcie.

Wpływ sztucznej inteligencji na miejsca pracy

Przebadani respondenci byli także zaniepokojeni wpływem AI na miejsca pracy. Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego, rozwój sztucznej inteligencji wpłynie na 60 proc. miejsc pracy.

Autorzy raportu przekazali, że skoro technologia zwiększa produktywność, może to wpłynąć na redukcję miejsc pracy, jednak mogą powstać też nowe stanowiska. Zgodnie ze wskazaną w raporcie analizą danych z serwisu LinkedIn, udział opisów stanowisk w Austrii, Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii, w których wspomina się o wykorzystywaniu AI, od czasu wprowadzenia ChatGPT w listopadzie 2022 r. wzrósł ponad dwukrotnie.

Technologia pomoże na zmniejszanie się siły roboczej

Zdaniem autorów raportu technologia może pomóc w obliczu zmniejszania się siły roboczej spowodowanego starzeniem się populacji. Zgodnie z wcześniejszymi badaniami Allianz Trade populacja w wieku produkcyjnym w Unii Europejskiej zmniejszy się o 20 proc. do 2050 r. Zmiany demograficzne szczególnie mają dotknąć Włochy, Hiszpanię oraz Niemcy.

Autorzy publikacji oceniają, że kluczem do osiągnięcia korzyści z AI nie jest zastąpienie pracowników narzędziami technologii, ale wykorzystanie ich do uzupełnienia i zwiększenia ich umiejętności. Wymaga to ogromnych inwestycji w przekwalifikowanie pracowników i przygotowanie ich do pracy nowego typu.