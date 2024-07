MRiRW: Żadna organizacja nie ma w 2024 roku prawa otrzymać 1,5% podatku rolnego. Wnioski w wpis na listę na 2025 r. - do końca 2024 roku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w 2024 r. żaden z podmiotów wnioskujących o wpis na listę podmiotów uprawnionych do otrzymania 1,5% należnego podatku rolnego nie spełnił warunków określonych w przepisach. Dlatego podatnik podatku rolnego będący osobą fizyczną oraz podatnik podatku rolnego będący rolniczą spółdzielnią produkcyjną nie może wybrać w 2024 r. organizacji uprawnionej do otrzymania 1,5% należnego podatku rolnego. Do 31 grudnia 2024 r. można składać wnioski o wpis na listę podmiotów uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku rolnego w przyszłym roku.

Jakie podmioty mogą otrzymać 1,5 proc. podatku rolnego?

Wniosek o wpis na listę organizacji mających prawo do otrzymania 1,5% podatku rolnego

W 2024 roku nie ma komu przekazać 1,5% podatku rolnego Jakie podmioty mogą otrzymać 1,5 proc. podatku rolnego? Na podstawie ustawy o podatku rolnym organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, na wniosek podatnika podatku rolnego będącego osobą fizyczną oraz będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, przekazuje kwotę w wysokości 1,5 proc. należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika:

- związku zawodowego rolników indywidualnych (na podstawie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych) lub

- związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne (na podstawie ustawy o prawie spółdzielczym) lub

- Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników). Aby takie podmioty zostały wpisane na listę uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku rolnego, muszą spełnić warunki określone w ustawie o prawie spółdzielczym, w ustawie o społeczno-zawodowych organizacjach rolników lub w ustawie o związkach zawodowych rolników indywidualnych. No i oczywiście trzeba złożyć wniosek o wpis na tę listę. Wniosek składa się na piśmie w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy do ministra właściwego do spraw rolnictwa. Zobacz również: Od 2024 roku będzie można przekazać 1,5% podatku rolnego. Dla kogo? Na jakim wniosku? Wniosek o wpis na listę organizacji mających prawo do otrzymania 1,5% podatku rolnego Elementy wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do otrzymania 1,5% należnego podatku rolnego zostały określone odpowiednio w art. 257b ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, w art. 8c ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacja rolników. Wniosek związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne powinien zawierać: nazwę związku rewizyjnego oraz jego siedzibę i adres; numer wpisu związku rewizyjnego do Krajowego Rejestru Sądowego; numer rachunku bankowego związku albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej; podpis osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania związku rewizyjnego. Wniosek Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych powinien zawierać: Dalszy ciąg materiału pod wideo nazwę Krajowego Związku oraz jego siedzibę i adres; numer Krajowego Związku w Krajowym Rejestrze Sądowym; numer rachunku bankowego Krajowego Związku; podpis osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania Krajowego Związku. Wniosek związku zawodowego rolników indywidualnych wniosek powinien zawierać: nazwę związku i jego siedzibę; numer wpisu związku w Krajowym Rejestrze Sądowym; numer rachunku bankowego związku albo rachunku tego związku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej; podpis osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania związku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazuje, że przy składaniu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę m.in. na: odpowiednie struktury (na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego):

związków rewizyjnych zrzeszających rolnicze spółdzielnie produkcyjne – w co najmniej 10 województwach i w co najmniej 3 powiatach w każdym z tych województw, z łączną liczbą min. 1500 członków w tych spółdzielniach,

Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych – w co najmniej 10 województwach i w co najmniej 3 powiatach w każdym z tych województw, z liczbą min. 10 członków w każdym z kółek,

związków zawodowych rolników indywidualnych – w co najmniej 10 województwach i w co najmniej w 3 powiatach w każdym z tych województw, z liczbą min. 30 członków w związku, w każdym z powiatów;

czytelne deklaracje członkowskie z datą wstąpienia do organizacji;

deklaracje członkowskie zbieżne z listami członków;

liczbę deklaracji członkowskich zbieżną z liczbą członków na liście;

opatrzenie listy członków datą;

kompletne dane listy członków związków zawodowych rolników indywidualnych – z podziałem na województwa i powiaty, tj. imię, nazwisko, numer PESEL oraz miejsce zamieszkania osoby będącej członkiem tego związku i jej adres;

kompletne dane listy członkowskich rolniczych spółdzielni produkcyjnych – z podziałem na województwa i powiaty, tj. nazwę, siedzibę i adres oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;

datę na deklaracjach członkowskich rolniczych spółdzielni produkcyjnych będących członkami związku rewizyjnego oraz numer uchwały, na podstawie której zostały przyjęte w poczet związku rewizyjnego;

dołączenie do deklaracji członkowskich rolniczych spółdzielni produkcyjnych listy członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych – z podziałem na województwa i powiaty, zawierających imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres osoby będącej członkiem tej spółdzielni;

potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów takich jak: deklaracje członkowskie, statut, uchwały oraz dokumenty potwierdzające, że źródłem finansowania działalności są wpłaty ze składek członkowskich. Ważne Wnioski o wpis na listę organizacji mających prawo do otrzymania 1,5% podatku rolnego można składać do końca 2024 roku. Od 1 stycznia do 28 lutego 2025 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie miało czas na weryfikację wniosków.

Wcześniejsze złożenie wniosku umożliwia jego szybszą weryfikację i ewentualne uzupełnienie braków. W 2024 roku nie ma komu przekazać 1,5% podatku rolnego W celu uporządkowania i ułatwienia procedury składania wniosku w 2024 r., od 21 grudnia 2023 r., na stronie internetowej MRiRW został zamieszczony komunikat (aktywny do 20 stycznia 2024 r.) dotyczący wpisu na listę podmiotów uprawnionych do otrzymania 1,5% należnego podatku rolnego, po kliknięciu którego pojawiały się wzory formularzy wniosku o wpis na tę listę przygotowane oddzielnie dla każdego podmiotu uprawnionego o wnioskowanie o ten wpis. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało redakcję portalu infor.pl, że w 2024 r. żaden z podmiotów wnioskujących o wpis na listę podmiotów uprawnionych do otrzymania 1,5% należnego podatku rolnego nie spełnił warunków określonych odpowiednio w art. 257a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, w art. 35a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz w art. 8b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych.



Dlatego też podatnik podatku rolnego będący osobą fizyczną oraz podatnik podatku rolnego będący rolniczą spółdzielnią produkcyjną nie może wybrać w 2024 r. organizacji uprawnionej do otrzymania 1,5% należnego podatku rolnego, gdyż żaden z podmiotów wnioskujących o wpis na listę tych podmiotów nie spełnił warunków określonych w przepisach. Podstawa prawna:

Art. 6d.1. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333, z 2023 r. poz. 1450).

Art. 8b ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 99 oraz z 2023 r. poz. 1450).

Art. 257a ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648 oraz z 2023 r. poz. 1450).

Art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 281 oraz z 2023 r. poz. 1450).

