Kiedy będą pieniądze na rowery elektryczne? Już wiadomo, czy w 2025 roku będziemy mieli szansę na 5000 złotych dopłaty do zakupu. Zgłoszono ponad 500 uwag do programu. Trzeba czekać na podsumowanie zgłoszeń i dalsze kroki. Jak długo?

Dopłaty do zakupu elektrycznych rowerów w latach 2025–2029

Kilka tygodni temu spore emocje wzbudziła zapowiedź nowego programu Mój Rower Elektryczny, który miałby być finansowany z Funduszu Modernizacyjnego, czyli unijnego programu wspierającego transformację w kierunku neutralności klimatycznej. NFOŚiGW poinformowało na początku lipca o tym, że planuje przeznaczyć 300 mln złotych na dopłaty do zakupu elektrycznych rowerów. Zgodnie z zapowiedziami miałyby one wynosić od 5000 złotych do 9000 złotych. Dofinansowaniem byłby objęty zakup nowego roweru oraz roweru cargo o szerokości do 0,9 m, a także nowego wózka rowerowego o szerokości powyżej 0,9 m. Miałyby to być pojazdy poruszane siłą mięśni osoby jadącej, wyposażone jednocześnie w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny, którego moc wyjściowa zmniejszałaby się stopniowo i spadała do zera po przekroczeniu prędkości 25 km. Program został zaplanowany na lata 2025–2029 w trybie ciągłym lub do wyczerpania puli środków.

Ponad 500 uwag do programu. Trzeba czekać na podsumowanie zgłoszeń i dalsze kroki

Refundacją byłoby objęte 50% kosztów zakupu pojazdu (do wskazanych limitów wynoszących odpowiednio 5000 złotych w przypadku rowerów elektrycznych i 9000 złotych przy rowerach transportowych cargo oraz wózkach rowerowych). Co istotne, z dotacji będą mogły skorzystać nie tylko osoby fizyczne, ale także jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oznaczoną poniższymi kodami PKD:

49.41.Z – transport drogowy towarów;

53.10.Z – działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operator publiczny)

53.20.Z – pozostała działalność pocztowa i kurierska;

77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

Po zakończeniu konsultacji społecznych wiadomo już, że zgłoszono ponad 500 uwag do programu. Ich weryfikacja będzie wymagała czasu, a więc wszystko wskazuje na to, że ogłoszenie naboru wniosków o dotacje nie nastąpi wcześniej niż w 2025 r. Zapisy programu mają w miarę możliwości zostać zmienione, zgodnie ze zgłoszonymi propozycjami. Dalsze kroki obejmą więc podsumowanie zgłoszeń, które wraz z ich statusem oraz wyjaśnieniem zostanie opublikowane na stronie programu. Następnie program będzie musiał zostać zaakceptowany przez zarząd Funduszu oraz resort klimatu i środowiska, a na kolejnym etapie przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).