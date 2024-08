MEN: podwyżka dla nauczycieli o 10% średniego wynagrodzenia w 2025 r. plus 400 zł dodatku za wychowawstwo. Ale czy zgodzi się Minister Finansów?

Minister edukacji Barbara Nowacka wystąpiła do ministra finansów z wnioskiem o podniesienie wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r. o 10 proc., a nie o 4,1 proc. jak proponował wcześniej resort finansów - poinformowała 22 sierpnia 2024 r. wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz po spotkaniu grupy roboczej do spraw wynagrodzenia nauczycieli.

Jakie podwyżki dla nauczycieli w 2025 roku?

W czwartek 22 sierpnia 2024 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się drugie posiedzenie grupy roboczej do spraw wynagrodzenia nauczycieli działającej w ramach powołanego przez ministrę Barbarę Nowacką zespołu do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli. W jego skład obok kierownictwa MEN wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i samorządów. Zespół ma wypracować rozwiązania w zakresie m.in. wynagradzania nauczycieli, awansu zawodowego, oceny pracy i emerytur nauczycieli.



Kierownictwo MEN reprezentowała wiceministra Paulina Piechna-Więckiewicz, która poinformowała, że szefowa resortu Barbara Nowacka zwróciła się do ministra finansów m.in. w sprawie zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r. "Jesteśmy na etapie kształtowania, formowania budżetu na przyszły rok. Rząd ma czas do końca września (...). Do 30 września de facto mogę powiedzieć tylko tyle, że taką propozycję, wniosek złożyliśmy, żeby na poziomie 10 proc. podwyżki mogły mieć miejsce od 1 stycznia 2025 roku" - powiedziała.



Przekazała, że resort zwrócił się również o to, by dodatek za wychowawstwo wynosił 400 zł, czyli był o 100 zł wyższy.

Związkowcy: bez przełomu. Postulat nr 1: powiązanie pensji nauczycielskich z przeciętnym wynagrodzeniem

Stronę związkową reprezentowali przedstawiciele: Związku Nauczycielstwa Polskiego, Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" i Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata".



Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Waldemar Jakubowski, poproszony po spotkaniu o komentarz, odparł: "Bez przełomu". Przyznał, że na przełom związek najbardziej liczył w kwestii powiązania wysokości wynagrodzeń nauczycieli z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Za takim rozwiązaniem są wszystkie trzy związki. "Tu bardzo wyraźnie pani wiceminister uchyliła się od odpowiedzi, czy popierają ten projekt, czy nie. Odesłała do Sejmu, gdzie leży projekt ZNP, który wymaga bardzo wielu korekt, ale jest jakimś przyczynkiem do dyskusji" - powiedział Jakubowski.

Przypomnijmy, że nauczycielskie związku zawodowe wypracowały w wielu kwestiach wspólne stanowisko i żądają (oprócz powiązania pensji nauczycielskich z przeciętnym wynagrodzeniem) przynajmniej 15% podwyżki w 2025 roku, 500 zł dodatku za wychowawstwo i szeregu innych jeszcze świadczeń.

Prezes Okręgu Małopolskiego ZNP Arkadiusz Boroń przypomniał, że w Sejmie jest przygotowany przez ZNP obywatelski projekt nowelizacji Karty nauczyciela. Zakłada on powiązanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Pierwsze czytanie projektu odbyło się pod koniec stycznia tego roku, po czym trafił on do dalszych prac w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Za powiązaniem wynagrodzeń nauczycieli z wynagrodzeniami w gospodarce są wszystkie trzy związki.

"Padła deklaracja ze strony ministerstwa, że ten nasz projekt będzie procedowany. To daje nadzieję. Przypomnieliśmy również, że takie rozwiązanie funkcjonuje w służbie zdrowia i już drugi rok sprawdza się i jakoś nie zrujnowało budżetu" - powiedział Boroń.



Wiceminister Piechna-Więckiewicz dopytywana o tę sprawę odparła: "ta kwestia się pojawia na posiedzeniach zespołu, ale stanowisko ministerstwa jest takie, że w tym roku, jak nam przekazano, będą kontynuowane prace nad projektem obywatelskim ZNP, w związku z czym będziemy się już na etapie tego projektu odnosić (...) do prac bieżących Sejmu".

Podwyżka o 10% średniego wynagrodzenia - a nie zasadniczego

Jakubowski wskazał, że konkretem jest złożenie przez Nowacką wniosku do ministra finansów o podwyżki dla nauczycieli od przyszłego roku budżetowego o 10 proc.

Krzysztof Wojciechowski z Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność zaznaczył, że chodzi o "10 proc. średniego wynagrodzenia, a nie 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego, czyli jeżeli nauczyciel zarabia na przykład 5000 zł brutto, to nie dostanie 500 zł brutto".

Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata" Sławomir Wittkowicz komentując informację o piśmie ministry edukacji do ministra finansów dotyczącym podwyżki dla nauczycieli o 10 proc. powiedział, że "jest to postęp w porównaniu do wstępnych założeń do budżetu". "Przypominamy, że Rada Dialogu Społecznego wskazywała, że podwyżka powinna wynieść 15 proc., bo tylko wtedy pozwoli to utrzymać realne wskaźniki związane z tegoroczną podwyżką o 30 i 33 proc." - dodał.



Poinformował, że WZZ "Forum-Oświata" podniósł, iż do pilnego rozwiązania jest kwestia zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli mianowanych, gdyż po ostatniej po ostatniej podwyżce wysokość wynagrodzeń nauczycieli początkujących mocno zbliżyła się do wysokości wynagrodzeń nauczycieli mianowanych. "Obecna różnica między wysokościami wynagrodzeń nauczycieli mianowanych i początkujących jest nie do przyjęcia, jest antymotywacyjna" - wyjaśnił.

ZNP: postulat 15% podwyżki + 500 zł dodatku za wychowawstwo

"Małymi kroczkami zbliżamy się do pewnych stanowisk" - powiedziała dziennikarzom wiceprezes ZNP Urszula Woźniak. "A lista spraw do załatwienia jest duża" - dodał Boroń.

Woźniak przypomniała, że ZNP postuluje podniesie dodatku za wychowawstwo do 500 zł i o podniesienie wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym roku o 15 proc. O tyle samo postuluje WZZ "Forum-Oświata".



Jakubowski ocenił, że podniesienie dodatku za wychowawstwo do 400 zł brutto jest w dalszym ciągu "żenującą kwotą za coraz większe obowiązki każdego wychowawcy".

Związkowcy poinformowali, że następne posiedzenie grupy roboczej zaplanowane jest na początek października. Do 30 września rząd ma przesłać projekt budżetu państwa do Sejmu.(PAP)

