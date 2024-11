Komunikat ZUS: Od 1 stycznia 2025 r. nowy wniosek (ERWD). Potem otrzymasz nie 15%, ale 25% drugiego świadczenia

Ważne

Aby, jednak ZUS mógł wypłacić świadczenia w zbiegu trzeba spełnić łącznie kilka warunków. Po pierwsze mieć co najmniej 60 lat (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn. Drugi warunek dotyczy pozostawania z małżonkiem we wspólności małżeńskiej do dnia jego śmierci. Zgodnie z trzecim wymogiem prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku trzeba nabyć nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Ostatnie kryterium spełnią osoby, które obecnie nie pozostają w związku małżeńskim.