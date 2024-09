2 komunikaty ZUS i KRUS: O kumulacji rent i emerytur na koncie jednej osoby. I nowych wzorach wniosków

Już w 2025 r. wielu rencistów i emerytów skorzysta z nowych przepisów dotyczących tzw. renty wdowiej. To ważne zmiany, dlatego KRUS i ZUS w swoich komunikatach wyjaśniają szczegółowo zasady zbiegu świadczeń. W wyjaśnieniach znajdziemy też najważniejsze terminy.

Czym jest zbieg świadczeń?

Ze zbiegiem świadczeń mamy do czynienia, gdy jeden ubezpieczony spełnia warunki wymagane do otrzymania więcej niż jednego świadczenia. Dotychczasowe przepisy w takiej sytuacji pozwalały na otrzymywanie tylko jednego ze świadczeń. Sytuacją ta się jednak zmieni w 2025 r. za sprawą wejścia w życie tzw. ustawy o rencie wdowiej.

Chodzi o ustawę z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy ustawy szczegółowo określają sytuację osób, które mają rentę rodzinną po zmarłym małżonku i własną emeryturę lub rentę.

Niezbędne informacje dla osób, których dotyczą nowe przepisy przygotowały zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Warunki wypłaty tzw. renty wdowiej w 2025 r.

Pamiętajmy, iż określone świadczenia w zbiegu wdowa lub wdowiec otrzyma tylko w sytuacji, gdy spełnia ŁĄCZNIE następujące warunki:

osiągnięcie wiek emerytalny (odpowiednio 60 lub 65 lat); pozostawanie do śmierci małżonka we wspólności małżeńskiej; nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześnie niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego; niepozostawanie obecnie w związku małżeńskim.

„Kumulacja” świadczeń i limit 5 342,88 zł w 2025 r.

Z rentą rodzinną w odpowiednich proporcjach będzie można połączyć szereg świadczeń m.in. emerytury, emerytury rolnicze, emerytury wojskowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, emerytury i renty przyznane w trybie specjalnym przez Prezesa Rady Ministrów, Prezesa ZUS i Prezesa KRUS. Szczegółowy wykaz tych świadczeń został zawarty w ustawie.

Jak przypomina KRUS, wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu, nie może być wyższa od trzykrotności kwoty najniższej emerytury. Od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura wynosi 1.780,96 zł, zatem limit trzykrotności to 5 342,88 zł. 1 marca 2025 r. kwota najniższej emerytury zostanie zwaloryzowana.

100% renty rodzinnej + 15% własnego świadczenia albo na odwrót, nowość w 2027 r.

Ważne Wdowiec lub wdowa będą mogli wybrać, które ze świadczeń chcą otrzymywać w całości, a które w części. Można bowiem otrzymać całą rentę rodzinną i 15% własnego świadczenia albo całe własne świadczenie i 15% renty rodzinnej. Ale uwaga! Od 1 stycznia 2027 r. wdowiec lub wdowa otrzyma nie 15%, ale 25% drugiego świadczenia.

Nowe wzory wniosków w 2025 r. Kiedy je składać?

Od 1 stycznia 2025 r. będzie dostępny w ZUS nowy wzór wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD). „Prawo do wypłaty świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną przyznamy Ci od miesiąca, w którym złożysz wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r.” – czytamy w komunikacie ZUS.

Z kolei KRUS wzory wniosków udostępni już w grudniu 2024 r. na swojej stronie internetowej i we wszystkich jednostkach organizacyjnych.

„Wdowy/wdowcy, którzy nie mają ustalonego prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku (tj. do chwili obecnej nie złożyły wniosku o rentę rodzinną po zmarłym małżonku), a rozważają ubieganie się w przyszłości o zbieg świadczeń, wniosek o rentę rodzinną mogą złożyć w każdej chwili do dowolnej jednostki organizacyjnej KRUS (oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS). Kasa rozpatrzy prawo do renty rodzinnej, ustali wysokość tego świadczenia i wyda decyzję w sprawie, ale nie podejmie wypłaty tego świadczenia. Pamiętać bowiem należy, że w myśl obowiązujących obecnie przepisów osoba uprawniona jednocześnie do renty rodzinnej po zmarłym małżonku i do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy może pobierać tylko jedno z tych świadczeń (zasada ta zmieni się od lipca 2025 r.)” – podkreśla KRUS w swoiim komunikacie.

Jak zapewnia KRUS, złożenie wniosku o rentę rodzinną po zmarłym małżonku usprawni późniejsze procedowanie wniosku o wypłatę świadczeń w zbiegu.

Pełna treść komunikatu ZUS dostępna jest na stronie https://www.zus.pl/-/zbieg-%C5%9Bwiadcze%C5%84-z-rent%C4%85-rodzinn%C4%85?redirect=%2F.

Komunikat KRUS znajdziemy na stronie https://www.gov.pl/web/krus/od-lipca-2025-r-wdowy-i-wdowcy-uzyskaja-mozliwosc-pobierania-zbiegu-swiadczen-wg-nowych-zasad

Podstawa prawna ustawa z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r. poz. 1243