Awans zawodowy nauczycieli. Czy nauczyciele stracą wypracowane osiągnięcia i dorobek zawodowy?

Czy długotrwałe zwolnienie lekarskie powoduje utratę dorobku zawodowego przez nauczyciela? MEN odpowiada na interpelację poselską dotyczącą przepisów w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

Interpelacja w sprawie awansu zawodowego nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedziało na interpelację nr 4488 w sprawie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Interpelację złożyła posłanka Katarzyna Osos.

Interpelacja w szczególności dotyczyła nauczycielek, które będąc w procesie awansu, zmuszone są przerwać pracę zawodową i przebywać na długotrwałym zwolnieniu lekarskim ze względu na zagrożenie ciąży. Obecne przepisy, określające maksymalny okres zwolnienia chorobowego w liczbie 18 miesięcy, powodują, że jeśli nauczycielki we wskazanej wyżej sytuacji, będąc w procesie podnoszenia kwalifikacji, przekroczą okres 1 roku i 6 miesięcy przebywania na zwolnieniu chorobowym, tracą dotychczas wypracowane osiągnięcia i dorobek zawodowy. Zdaniem posłanki takie zapisy są dla nich krzywdzące.

Okresy niewliczane do wymaganych okresów przygotowania

W odpowiedzi na interpelację wceminister edukacji Henryk Kiepura wyjaśnił, jak należy stosować przepisy znowelizowanej ustawy - Karta Nauczyciela.

„Zgodnie z przepisami w sprawie awansu zawodowego nauczycieli obowiązującymi od 1 września 2022 r., w tym art. 9ca ust. 9 ustawy – Karta Nauczyciela, do okresów przygotowania do zawodu nauczyciela lub okresu przepracowania wymaganego do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego nie wlicza się okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego” – wyjaśnił Kiepura. „Nauczyciel korzystający z urlopów rodzicielskich może kontynuować przygotowanie do zawodu po nieobecności trwającej dłużej niż rok i 6 miesięcy” – dodał.

Wygasające przepisy o nieobecności nauczyciela

Henryk Kiepura wyjaśnił, że przepisy dotyczące nieobecności nauczyciela odbywającego staż na kolejny stopień nauczyciela wynikające z art. 9d ust. 5-5a ustawy – Karta Nauczyciela Dz. U. z 2024 r. poz. 986, w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r., są wygasające i dotyczą wyłącznie nauczycieli, którzy realizują awans zawodowy na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 września 2022 r.

„Stosownie bowiem do art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1730 z późn. zm.), nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, oraz nauczyciele którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela dyplomowanego uzyskują odpowiednio stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego według przepisów obowiązujących przed 1 września 2022 r., w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 2200)” – wskazał wiceminister.

Jak wyjaśniono w odpowiedzi na interpelację, na mocy art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, nauczyciele kontraktowi mogą ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2027 r.

Wnioski o zmianę lub korektę rozwiązań

Wiceminister poinformował też, że wnioski kierowane przez środowiska oświatowe o zmianę lub korektę niektórych rozwiązań systemowych dotyczących organizacji i warunków pracy nauczycieli są rozpatrywane przez powołany przez MEN Zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Zadaniem zespołu jest przygotowanie propozycji nowych rozwiązań, w tym dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli.