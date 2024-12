Plaże, place zabaw, parki rozrywki, tarasy w restauracjach bez dymu tytoniowego i aerozoli z e-papierosów. Jest decyzja UE

W dniu 3 grudnia 2024 r. ministrowie zdrowia państw członkowskich Unii Europejskiej zmienili zalecenia w sprawie miejsc wolnych od dymu. Unijne rekomendacje obejmą w szczególności miejsca miejsca rekreacji na świeżym powietrzu, zwłaszcza tam, gdzie często mogą przebywać dzieci, młodzież i osoby narażone. Rekomendacje mają zastosowanie do e-papierosów i podgrzewanych wyrobów tytoniowych i stanowią zachętę dla państw członkowskich UE do rozszerzenia zakresu istniejącej ochrony przed biernym paleniem. Jak ustaliła PAP, Polska głosowała za zmianą.

Ostatnie rekomendacje pochodziły z 2009 r. Proponując zmiany, Komisja Europejska chciała dostosować unijne zalecenia do funkcjonujących na rynku nowych wyrobów.

Polska poparła zmiany w zaleceniach

Zgodnie z informacjami PAP Polska poparła zmiany w unijnych zaleceniach, ponieważ przepisy mające ograniczać miejsca palenia papierosów elektronicznych oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych - analogicznie do obowiązujących zakazów palenia wyrobów tytoniowych w wybranych miejscach publicznych - zostały już wprowadzone w Polsce w ramach nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu.

Zachęta do rozszerzenia zakresu ochrony przed biernym paleniem i aerozolami

Zalecenia zachęcają kraje członkowskie do rozszerzenia zakresu istniejącej ochrony przed biernym paleniem, by obejmowała ona miejsca na zewnątrz, takie jak place zabaw i tarasy restauracji. "Nowe środki będą miały również zastosowanie do nowo powstających wyrobów tytoniowych i pokrewnych produktów, takich jak e-papierosy i podgrzewane wyroby tytoniowe (HTP)" - podkreślono. Rekomendacje te nie są wiążące dla krajów członkowskich.



Chodzi o ochronę dzieci przed biernym paleniem i aerozolami. Nowe zalecenia mają również zniechęcić do używania tytoniu i nowo powstających produktów, zwłaszcza wśród osób młodych, oraz walkę z uzależnieniem od nikotyny.

Jakie nowe miejsca będą chronione

Nowe zalecenia mają objąć "wyznaczone miejsca rekreacji na świeżym powietrzu, zwłaszcza tam, gdzie często mogą przebywać dzieci, młodzież i osoby narażone". "Powinny one obejmować publiczne place zabaw, parki rozrywki, baseny, plaże, ogrody zoologiczne i inne podobne przestrzenie zewnętrzne" - czytamy w przyjętym dokumencie.

Zasady ochrony przed dymem tytoniowym i aerozolami

Kraje członkowskie powinny zapewnić ochronę przed dymem tytoniowym i aerozolami "w obszarach zewnętrznych lub półzewnętrznych związanych z zakładami usługowymi (np. częściowo zadaszone, ogrodzone albo w inny sposób wyznaczone obszary znajdujące się obok lub w pobliżu zakładu, w tym dachy, balkony, werandy lub tarasy)". "Powinny one obejmować przestrzenie zewnętrzne restauracji, barów, kawiarni i przestrzenie zewnętrzne innych podobnych lokali" - czytamy w zaleceniach.

Ważne Omawiane zalecenia stanowią część europejskiego planu walki z rakiem, którego celem jest stworzenie "pokolenia wolnego od tytoniu" - w 2040 r. mniej niż 5 proc. populacji ma używać wyrobów tytoniowych.

Będzie też przegląd unijnego prawa tytoniowego

Ministrowie zdrowia opowiedzieli się także we wtorek za przeglądem unijnego prawa tytoniowego. Chce się temu przyjrzeć podczas polskiego przewodnictwa w Radzie UE w I połowie 2025 r. ministra zdrowia Izabela Leszczyna. "Podczas naszej prezydencji będziemy chcieli otworzyć dyskusję nad przeglądem prawodawstwa Unii Europejskiej dotyczącego wyrobów nikotynowych, tytoniowych i papierosów elektronicznych, w tym także tych bez nikotyny, ponieważ uważamy, że one wyrabiają bardzo groźny nawyk palenia u młodych ludzi" - oświadczyła ministra.



Podczas spotkania ze swoimi unijnymi odpowiednikami minister Leszczyna podkreśliła, że w Polsce prawo zakazuje palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów m.in. na przystankach komunikacji publicznej czy w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci.

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP)

