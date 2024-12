Ile procent podwyżki dla nauczycieli? Wciąż nie ma pewności, ale kwota bazowa wskazuje na to, że znów nie dostaną obiecanych pieniędzy

Jaką podwyżkę dostaną nauczyciele w 2025 roku? Pewności jeszcze nie ma, ale z przyjętej przez Sejm ustawy budżetowej na 2025 rok wynika, że będzie ona niższa, niż zapowiadano. Jednak związki zawodowe przypominają, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona.

Podwyżki dla nauczycieli wciąż są przedmiotem rozmów

Temat podwyżek dla nauczycieli wciąż powraca i choć rozmowy na ten temat pomiędzy rządzącymi a związkami zawodowymi trwają od wielu miesięcy, to jednak nauczyciele wciąż nie dostają tego, czego oczekują. Choć dopiero co mówiło się o 15 procentowych podwyżkach, to jednak z ustawy budżetowej na rok 2025 jasno wynika, że jej poziom będzie znacznie niższy. W budżecie zaplanowano bowiem wzrost wynagrodzeń o 7 proc. i 5-proc. wzrost kwoty bazowej służącej do wyliczania wynagrodzeń nauczycieli. Jednocześnie jednak wciąż podkreśla się, zmiana budżetu wciąż jest możliwa i zapewne będzie miała miejsce. Warto pamiętać, że podwyżki zaplanowane w przyjętym przez Sejm budżecie dotyczą nie tylko nauczycieli, ale również pracowników administracji rządowej, samorządowej, funkcjonariuszy i żołnierzy – innymi słowy, całej sfery budżetowej.

Kwota bazowa dla nauczycieli wzrośnie o 5 proc.

Jak wynika z ustawy budżetowej na rok 2025, kwota bazowa dla nauczycieli ma wynieść 5434,82 zł (obecnie jest to 5176,02 złotych). Oznacza to więc wzrost o 258,80 złotych.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

nauczyciela początkującego – 120 %, nauczyciela mianowanego – 144 %, nauczyciela dyplomowanego – 184 %

– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, co wynika z art. 30 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Należy jednak pamiętać o tym, że takie jego określenie to jedynie model teoretyczny, a w rzeczywistości wynagrodzenia nauczycieli zazwyczaj plasują się bliżej ich wartości minimalnej określonej w obowiązujących przepisach.

Warto zwrócić uwagę na to, że w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025 znalazł się również zapis korzystny dla nauczycieli początkujących. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że wzrost wynagrodzenia średniego nauczycieli od dnia 1 stycznia 2025 r. o 5 proc., w przypadku nauczycieli początkujących nie przekłada się na zapowiedziany wzrost średniego wynagrodzenia. W związku z tym zamieszczono w projekcie przepis zwiększający wysokość wynagrodzenia średniego nauczycieli początkujących o 2,308 proc., gwarantując tym samym wzrost ich wynagrodzenia średniego o 5 proc.

Przedstawiciele związków zawodowych nie tracą nadziei na to, że sytuacja nauczycieli ulegnie jeszcze zmianie na lepsze. Podkreślają, że nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby po 1 stycznia 2025 roku dostali kolejną podwyżkę. Liczą na to, że prowadzone negocjacje będą miały właśnie taki efekt.



Podstawa prawna

ustawa budżetowa na rok 2025 z 6 grudnia 2024 r.

ustawa z 21 listopada 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025